“مختل” يطعن زوجته بالسكين في عين الدفلى

أياما بعد تعافيها من اعتداء سابق

استفاق سكان بلدية جليدة وما جاورها بولاية عين الدفلى على وقع اعتداء راحت ضحيته سيدة طعنها زوجها سبع طعنات بآلة حادة، لتحول بسرعة إثر ذلك إلى المستشفى في حالة غيبوبة تامة أياما فقط على موعد حلول شهر رمضان المبارك بعد أن تم إلقاء القبض على الجاني المفترض.

أقدم صباح يوم الخميس شخص يبلغ من العمر نحو 35 سنة يقطن ببلدية جليدة حوالي 16 كلم جنوب شرقي عاصمة ولاية عين الدفلى على الاعتداء على زوجته بسلاح أبيض، حيث غرز السكين في بطنها سبع مرات لتتخبط في بركة دمائها الغزيرة، وسط ذهول كبير لأفراد الأسرة، وخاصة والدها الذي أكد أن ابنته على أخلاق عالية، نافيا كل شبهة من شأنها المساس بسمعة وكرامة ابنته.

الضحية تبلغ من العمر نحو 32 سنة، أم لأربعة أطفال، تعرضت للضرب المبرح قبل 4 أيام من الواقعة، من طرف زوجها لأسباب تبقى مجهولة، وأدخلت إثر ذلك العنف في غيبوبة، حتمت الإسراع بها إلى المصحة، حيث كانت المعنية قد نقلت إلى مستشفى “مكور حمو” بعين الدفلى على جناح السرعة لتلقي العلاج، لإصاباتها البليغة في الجسم والوجه، غير انها عند خروجها وتعافيها قليلا وعودتها إلى مسكنها لم تكن تعلم ما سيصيبها من طرف زوجها الذي قام بمحاولة قتلها عند دخولها المسكن.

وحسب مصادر متطابقة فإن زوجها القاطن بالقرب من دوار “سيدي قدور” حوالي 6 كلم غرب المنطقة الحضرية لجليدة، يكون قد انتقل إلى ذات الموقع لمسكنه العائلي التابع لوالده المتوفى بعد أن كان يقطن بحي “القرية الفلاحية” عقب استفادته من مسكن اجتماعي هناك، غير أنه هجره لحالته النفسية، وكان المعني يشتغل في تجارة الخضر، والفواكه، إلا أنه تخلى عن ممارسة هذا النشاط لحالته الصحية النفسية، حيث أصبح يعاني من اضطرابات نفسية من حين لآخر، تكون قد تفاقمت مؤخرا، لتبلغ أشدها من العصبية والغضب والمزاج المتشنج، حيث أفادت ذات المصادر أن الجاني المفترض يتعاطى أدوية موصوفة له من قبل الأطباء وسبق له أن هدد زوجته بالقتل في أكثر من مرة في أوقات ماضية.

وقد نقلت الضحية إلى مستشفى “مكور حمو” بعين الدفلى غير أن حالتها الحرجة لم تسمح للأطباء بالتكفل الناجع بها محليا، حيث كان السكين لايزال مغروزا داخل بطنها وهي مخضبة بالدماء، هذه الوضعية فرضت على الفريق الطبي اتخاذ قرار نقلها الضروري والفوري إلى مستشفى البليدة، لخصوصية إصابتها.

في حين تكون المصالح المعنية قد ألقت القبض على الجاني المفترض. ورشحت معلومات منتصف نهار أمسن عن تمكن الطاقم الطبي من إنقاذ حياتها.