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العالم

مخدرات في حوزة فنان تونسي بمطار قرطاج

الشروق أونلاين
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مخدرات في حوزة فنان تونسي بمطار قرطاج
أرشيف
مطار قرطاج

ضبط أعوان الجمارك في تونس يوم السبت، كمية من مخدرات القنب الهندي في حوزة فنان تونسي، بمطار تونس قرطاج الدولي.

وحسب ما نقلته إذاعة “موزاييك” المحلية، فقد عثر الأعوان في أمتعة الفنان الذي لم تذكر هويته، على سجائر تحتوي على القنب الهندي.

وقال المصدر ذاته إن الفنان كان قادما إلى تونس من دولة أوروبية. وعند تفتيش أغراضه، حجز أعوان الجمارك في المطار مجموعة من السجائر، قبل أن يتبيّن أنها محشوة بالقنب الهندي.

وتمّت إحالة الفنان المتهم بحيازة المخدرات، على الفور، إلى أعوان الشرطة في مطار تونس قرطاج الدولي، لاستكمال التحقيق بشأنه.

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