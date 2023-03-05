مخرج فيلم بن مهيدي: لا عرض أول قبل توقيع العقد

في الوقت الذي تحدث فيه وزير المجاهدين عن عرض قريب

قال المخرج ومنتج فيلم العربي بن مهيدي، بشير درايس، إنه لم يحصل أي اتفاق رسمي حتى الآن مع وزارة الثقافة، بشأن تحديد تاريخ العرض الأول للفيلم، الذي كان متوقعا عرضه تزامنا مع الاحتفال بذكرى استشهاد بن مهيدي.

وقال درايس إن التفاوض لا يزال جاريا لتوقيع عقد يحفظ حقوق عرض العمل في الجولات السينمائية والمشاركة في المهرجانات.

وشدد درايس قائلا إنه لا عرض للعمل قبل توقيع العقد، مؤكدا أن ما يهم هو عرض الفيلم للجمهور وتقديمه في المهرجانات وليس إنتاج عمل ووضعه في الأدراج.

وكشف درايس، في سياق متصل، أنه بصدد التفاوض مع الوزارة الوصية، لعرض الفيلم في 19 مارس، تزامنا والاحتفال بذكرى وقف إطلاق النار.

وهذا، في حال جرت الأمور كما هو مخطط لها، وبعد ضبط بنود العقد، مؤكدا أنه “نظريا، تم ضبط كل شيء، ولكن، رسميا، لا شيء حتى الآن”. وقد عزا المتحدث هذا الأمر إلى بطء الإجراءات الإدارية.

وكان وزير المجاهدين، العيد ربيقة، قد أكد نهاية الأسبوع على تنظيم قريب لعرض الفيلم، الذي رافق عملية إنتاجه جدل ونقاش كبير انتهى بعد أزيد من خمسين جلسة بين وزارتي الثقافة والمجاهدين ومنتج الفيلم إلى رفع التحفظات التي بلغت 57 تحفظا، سجلت من قبل لجنة المشاهدة، بشأن محتوى العمل الذي يقتفي أثر الشهيد الرمز العربي بن مهيدي.