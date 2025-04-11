مخططات ترقية وتوظيف وتحويلات المستخدمين مفتوحة إلى 30 جوان

الوظيفة العمومية تؤجل دراستها وإيداعها إلى نهاية السداسي الأول 2025

أقرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إرجاء الإيداع والدراسة والمصادقة على المخططات السنوية للموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2025، إلى غاية تاريخ 30 جوان المقبل، وذلك لكي تتمكن مصالح الولايات ومختلف الهيئات والإدارات العمومية، من استكمال كافة الأعمال المرتبطة بتوظيف وترقية والحركات الدورية لمستخدميها وحالات الإحالة على التقاعد في أحسن الظروف ودون ضغوطات، وذلك على خلفية الوقوف على وجود تأخر ملحوظ وغير مبرر للعملية قد تجاوز الآجال القانونية المحددة سلفا وهي الـ15 مارس من السنة المالية.

وفي إرسال صادر بتاريخ 13 مارس 2025 والحامل لرقم 677، أبرز ع/عويسي المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بأنه في إطار تقييم حصيلة الثلاثي الأول، والمتعلق بمتابعة مدى تقدم عملية الدراسة والمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2025، التي حدد تاريخ الـ15 مارس من السنة المالية للمصادقة عليها، قد تبين وجود تأخر ملحوظ وغير مبرر في إيداع ذات المخططات وكذا تراخي في رفع التحفظات القانونية المبداة من قبل مصالحه المختصة بشأن دراستها، وذلك كله لأجل الالتزام بما جاء في التعليمة رقم 240 مؤرخة في 27 ماي 1995، المتعلقة بكيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-126 المؤرخ في 29 أفريل1995، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 جوان 1996، المتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي والفردي الخاصة بوضعية الموظفين.

وكذا تجسيدا، لما نص في التعليمة رقم 1278 مؤرخة في 30 ديسمبر 1995، المتعلقة بإعداد المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمصادقة عليها، بعنوان السنة المالية الجديدة، وبناء أيضا على ما ورد في المنشور رقم 01 المؤرخ في 13 جانفي 2025، المتعلقة بالمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2025.

وفي هذا الصدد، لفت المسؤول الأول عن المديرية، في نفس الإرسال الموجه إلى الأمناء العامين للوزارات وولاة الجمهورية، إلى أنه قد تقرر بصفة استثنائية تمديد آجال الإيداع والدراسة والمصادقة على المخططات السنوية للموارد البشرية إلى غاية 30 جوان المقبل، قصد تمكين مصالح مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية المختصة، من استكمال كافة أعمالها وفي جميع مراحلها في أحسن الظروف، وذلك لأجل تحقيق الهدف المبتغى وهو ضمان المحافظة على حقوق العمال والموظفين كاملة غير منقوصة سواء في مجال التوظيف أو الترقيات في الرتب والدرجات، الحركات الدورية “حركات النقل” وكذا الإحالة على التقاعد لمن بلغوا السن القانونية لذلك.

ويذكر بأن المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، يعد بمثابة “لوحة قيادة”، أو وثيقة من وثائق التسيير الحديث للموارد البشرية يتضمن عدة أدلة وعلامات، يتعرف المسير من خلالها على الوضعية البشرية لإدارته بصفة دقيقة، ومن خلالها يتمكن من القيام بمختلف العمليات، على غرار كيفيات تسيير وتوجيه موارده البشرية في المستقبل، واتخاذ بذلك القرارات المناسبة فيما يخص فتح باب التوظيف والترقيات والتحويلات والإحالة على التقاعد.