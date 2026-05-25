مخططات خاصة لضمان استمرارية الخدمات العمومية أيام العيد

باشرت السلطات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن تنفيذ مخططات خاصة تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات العمومية وتوفير الظروف الملائمة لفائدة المواطنين.

وأكدت وزارة الداخلية اليوم الإثنين، 25 ماي في بيان أن الولاة كثفوا “خرجاتهم الميدانية واجتماعاتهم التنسيقية بحضور السلطات الأمنية ومديري الهيئات التنفيذية المعنية، قصد الوقوف على مدى جاهزية مختلف المصالح والوسائل المسخرة لإنجاح هذه المناسبة وضمان التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين.”

كما تم اتخاذ جملة من التدابير المتعلقة بضمان تزويد المواطنين بالمياه خلال أيام العيد “لاسيما تحسباً لارتفاع الطلب أثناء عمليات نحر الأضاحي، إلى جانب ضمان استمرارية التزود بالكهرباء والغاز، وتسخير الفرق التقنية للتدخل السريع ومعالجة أي اختلالات محتملة.”

كما تم ضبط برامج خاصة لضمان استمرارية خدمات النقل العمومي خلال أيام العيد، مع تعزيز بعض الخطوط وفق احتياجات المواطنين، فضلاً عن السهر على التطبيق الصارم لنظام المداومة الخاص بالمحلات والتجار لضمان توفير المواد والخدمات الأساسية.

مصالح البلديات ومؤسسات النظافة من جهتها باشرت “تنفيذ مخططات استباقية خاصة بالنظافة والتطهير، شملت تسخير الأعوان والعتاد وفرق التدخل الميداني لضمان رفع مخلفات الذبح وتنظيف الأحياء والمحيط خلال أيام العيد، إلى جانب تخصيص نقاط لجمع جلود الأضاحي والتكفل بنقلها في ظروف ملائمة.”

كما تم بالموازاة مع ذلك، “إطلاق حملات تحسيسية وتوعوية عبر مختلف وسائل الاتصال، لحث المواطنين على الالتزام بالإرشادات التنظيمية المتعلقة بكيفيات التخلص من مخلفات الأضاحي واحترام الأماكن المخصصة لذلك، حفاظاً على الصحة العمومية ونظافة المحيط.”