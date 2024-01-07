مخطط أمني استعجالي لمواجهة الثلوج ومنسوب المياه

طرق وطنية وولائية مقطوعة خلال اليومين الأخيرين

تسببت التقلبات الجوية التي شهدتها عدة مناطق خلال الـ48 ساعة الأخيرة، في قطع عدة طرق وطنية وولائية بسبب تراكم الثلوج.

ونقلت “واج”، على لسان رئيس مكتب الاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط، أنّ التقلبات الجوية الأخيرة تسبّبت في غلق عدة طرق بكل من ولايات تيزي وزو، البويرة وبجاية، مشيرا إلى أنّ تراكم الثلوج أدى إلى غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة فج “تيروردة” ببلدية إفرحونن والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة “أسول” ببلدية آيت بومهدي.

وتمّ تسجيل غلق الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة “تيزي نكولان” ببلدية إيبودرارن والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو على مستوى فج “شلاطة” ببلدية إليلتن.

وبسبب تراكم الثلوج، سُجّل أيضا قطع الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة فج تيروردة ببلدية أغبالو والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقتي لاكوكار ببلدية بشلول وتيكجدة ببلدية الأسنام.

وبولاية أولاد جلال، تسبب ارتفاع منسوب المياه في غلق الطريق الولائي رقم 60 الرابط بين بلديتي سيدي خالد ورأس الميعاد.

وتحسبا لهذه الوضعية، قامت مصالح الدرك الوطني بوضع مخطط استعجالي، حسب خصوصية كل منطقة، يعتمد على نشر المزيد من الدوريات ونقاط المراقبة والنقاط التحذيرية لتفادي المناطق الوعرة والطرق المغلقة بفعل ارتفاع منسوب المياه أو تراكم الثلوج.

وأكد الرائد بوشحيط أنّ هذا المخطط سيتواصل إلى غاية فتح جميع الطرق المغلقة، مشيرا إلى أنّ التقلبات الجوية أثرت مباشرة على قيادة المركبات بشكل يعيق القيادة السليمة، وبالتالي يزداد احتمال وقوع الحوادث المرورية، داعيا إلى تكييف السرعة حسب خصوصية كل طريق وعدم القيام بالمناورات الخطيرة مع أخذ الاحتياطات اللازمة والصيانة الدورية للمركبات.