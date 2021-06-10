مخطط أمني خاص لتأمين سير تشريعيات 12 جوان

سطرت مصالح الأمن الوطني مخططا خاصا لمرافقة سير الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها يوم السبت 12 جوان.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أن مخططها الأمني “يرتكز على وضع تشكيل خاص بتأمين محيط مراكز ومكاتب التصويت المتواجدة بقطاع اختصاص مصالح الشرطة، مع ضمان نقل وتأمين صناديق الاقتراع”.

وأضافت أنه “سيسند إلى فرق التشكيل مهمة تسهيل حركة المرور وتأمين مستعملي الطريق العام أثناء الحدث الانتخابي، من خلال تطبيق تدابير منع الوقوف والتوقف للمركبات وكذا التجمعات بالقرب من المؤسسات المعنية بالعملية، مع الحرص على احترام إجراءات البروتوكول الصحي المتعلق بالوقاية من كوفيد 19″.