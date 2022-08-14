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مخطط أمني لمكافحة الجريمة والتحسيس حول حوادث المرور

الشروق أونلاين
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مخطط أمني لمكافحة الجريمة والتحسيس حول حوادث المرور

سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر، بالتنسيق مع الدرك الوطني، برنامجا أمنيا يتعلق بمكافحة الجريمة وأوكار الفساد وتحسيس سائقي المركبات بقواعد السلامة المرورية.

وحسب ما أورده الأحد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فقد وضع الأمن الوطني بالتنسيق مع الدرك، برنامجا أمنيا في شقين يتعلق الأول بمكافحة الجريمة وأوكار الفساد والثاني بتحسيس سائقي المركبات بضرورة التقيد بقواعد السلامة المرورية

وأوضح البيان أن “فيما يخص مكافحة الجريمة نفذت عناصر الشرطة وكذا الدرك الوطني، مداهمات لعديد الأحياء بالجزائر العاصمة، غرضها مكافحة مختلف أشكال الجريمة ودحر أوكار الفساد، حيث تم توقيف عدة أشخاص مشتبه فيهم بالمتاجرة في المخدرات بمختلف أنواعها، مع حجز كميات من المخدرات (قنب هندي، تشوشنة) وكذا مؤثرات عقلية، مع حجز عدة أسلحة بيضاء”.

أما في شق التحسيس، يضيف نفس المصدر، برمجت مصالح شرطة العاصمة بمعية الدرك الوطني، “خرجات ميدانية تحسيسية بمختلف الحواجز الأمنية، لصالح سائقي مختلف المركبات، أين قامت العناصر الأمنية خلالها بتوعية السائقين خصوصا فئة الشباب بضرورة التقيد بقوانين المرور والسياقة السليمة، للحفاظ على أرواحهم وأرواح الركاب الآخرين”.

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