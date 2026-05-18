مخطط استثنائي لضمان التموين بالماء الشروب خلال عيد الأضحى

حوالي 8 ملايين متر مكعب تحسبا للاستهلاك المتزايد... "الجزائرية للمياه" تؤكد:

أطلقت مؤسسة “الجزائرية للمياه”، الاثنين، مخططا استثنائيا لضمان استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر كامل التراب الوطني خلال فترة عيد الأضحى، تنفيذا لتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى ضمان خدمة عمومية منتظمة في ظل الارتفاع الكبير للطلب على المياه خلال هذه المناسبة الدينية.

وأوضح بيان المؤسسة، أن المخطط يرتكز على جملة من التدابير التنظيمية والتقنية الاستباقية، أبرزها وضع منشآت الإنتاج والتوزيع في حالة جاهزية قصوى، مع الشروع في الملء التدريجي للخزانات عبر مختلف الولايات، والتي تقدر قدرتها الإجمالية بحوالي 8 ملايين متر مكعب، تحسبا للاستهلاك المتزايد يوم العيد.

كما يشمل البرنامج إطلاق حملات مكثفة لإصلاح التسربات وتحسين مردودية شبكات التوزيع، إلى جانب تعزيز عمليات الصيانة الوقائية والتأكد من جاهزية محطات الضخ والمولدات الكهربائية الاحتياطية وأنظمة المراقبة والتحكم.

وفي السياق ذاته، سخّرت المؤسسة فرق مداومة تعمل على مدار الساعة خلال أيام العيد، مع توفير فرق تدخل تقنية وشاحنات صهريج للتكفل السريع بأي أعطاب أو اضطرابات محتملة في التموين، بهدف ضمان استمرارية الخدمة وتفادي الانقطاعات.

وأكدت المؤسسة أيضا تنصيب خلية مركزية للمتابعة واليقظة بالتنسيق مع مختلف الوحدات عبر الوطن، لمراقبة وضعية التزويد واتخاذ التدابير الفورية عند الحاجة.

وتحت شعار “أقم شعيرة العيد.. واستهلك الماء بترشيد”، دعت “الجزائرية للمياه” المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية واعتماد سلوكيات عقلانية في استهلاك المياه، خاصة خلال عمليات التحضير والنحر والتنظيف، مع تفادي استعمال المياه الصالحة للشرب في تنظيف الأرصفة والطرقات أو في الاستخدامات غير الضرورية.

كما وضعت المؤسسة مراكز الاتصال والصفحات الرسمية التابعة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن أي اضطرابات أو أعطاب طوال فترة العيد، مؤكدة بقاء جميع فرقها مجندة لضمان خدمة نوعية للمواطنين في هذه المناسبة.