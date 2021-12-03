مخطط استثنائي للجيش والدرك والحماية المدنية

التقلبات الجوية تحاصر 10 ولايات

تسببت العاصفة الثلجية والأمطار الغزيرة التي اجتاحت 10 ولايات في إغلاق العديد من محاور الطرقات الرئيسية والولائية والمنافذ الواقعة بالمناطق المرتفعة، فيما باشرت قيادة المجموعات الولائية للدرك ووحدات الجيش ومصالح الحماية وضع مخططات “استثنائية” حسب خصوصية كل إقليم، تأهبا لأي طارئ قد تخلفه الأحوال الجوية في الأيام القادمة.

وفي السياق، أفادت قيادة الدرك الوطني، بناء على نشرية مركز الإعلام والتنسيق المروري لقيادة الدرك، بأن التقلبات الجوية الأخيرة خاصة مع تساقط الأمطار والثلوج أدت إلى غلق العديد من الطرقات، حيث تسبب التساقط الكثيف للثلوج بولاية البويرة في غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى تيكجدة بلدية الأصنام. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين بلدية الصهاريج بدائرة أمشدالة بولاية البويرة ومنطقة واسيف بولاية تيزي وزو تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيسي نكولان بلدية الصهاريج بسبب تراكم الثلوج.

كما تسببت الثلوج، حسب نفس المصدر، في غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، وبالضبط على مستوى منطقة كول بلدية أغبالو، بدائرة مشدالة، في حين حذرت ذات الجهة الأمنية المواطنين ومستعملي الطريق السيار ” شمال- جنوب” ببلدية بن شكاو بولاية المدية لأخذ الحيطة والحذر مع رفع درجة التركيز أثناء السياقة وتخفيض السرعة قدر الإمكان بسبب تساقط الثلوج في المنطقة.

وبولاية تيزي وزو، يبقى الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة ببلدية إفرحونان مغلقا بسبب تراكم الثلوج، إلى جانب الطريق الوطني رقم 72 الرابط بين بلديتي سدي نعمان ومكودة على مستوى قرية الزاوية، بسبب تراكم الثلوج.

وإلى ذلك، تسببت الأمطار وتساقط الثلوج في قطع الطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إييودرارن كما تسببت الثلوج أيضا في غلق الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين بلدية إيليلتن وبلدية شلاطة بولاية بجاية وكذا الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين بلديتي أيلولة أومالو، إلى جانب الطريق الوطني رقم 26 أعلى مستوى قرية مليحة بلدية شلاطة بدائرة أقبو ولاية بجاية.

أما في الغرب الجزائري، فقد أفادت مصالح الدرك الوطني، بأن الأمطار الغزيرة التي عرفتها ولاية الشلف تسببت في انجراف التربة وتساقط الحجارة، مما أدى إلى غلق الطريق الولائي رقم 44 الرابط بين بلديتي تلعصة وسيدي عبد الرحمان بالمكان المسمى الجرف الأزرق، مقابل غلق الطريق الولائي رقم 60 الرابط بين سيدي بلعطار والطريق الوطني رقم 11 بالضبط في المكان المسمى شعبة قدور، بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وفي السياق، كشفت مصادر “الشروق” عن مباشرة قادة المجموعات الولائية للدرك ووحدات الجيش في وضع مخططات “استثنائية “حسب خصوصية كل إقليم، تأهبا لأي طارئ قد تخلفه الأحوال الجوية في الأيام المقبلة.

وقامت الوحدات القاعدية للدرك الوطني والمتمثلة في الوحدات الإقليمية ووحدات أمن الطرقات، بالتواجد الميداني، وهذا بتكثيف ومضاعفة الدوريات عبر جميع المحاور التي تعرف خاصة تساقط الثلوج، مع وضع سدود توجيهية لإعطاء الحلول الميدانية لمستعملي الطريق، وهذا بالتنسيق مع قاعات العمليات المحلية التابعة للمجموعات الإقليمية ووحدات الجيش ومصالح الحماية المدنية العاملة في الميدان.