مخطط استعجالي لإعادة بعث النشاط بميناء تنس

بالشراكة مع مجمع "جيكا" لصناعة الإسمنت

ترأس وزير النقل، منجي عبد الله، اجتماعا خصص لوضع مخطط استعجالي لإعادة بعث نشاط ميناء تنس عن طريق الشراكة مع مجمع “جيكا” لصناعة الإسمنت.

وأوضح الأربعاء بيان للوزارة أن الاجتماع المنعقد الثلاثاء بمقر وزارة النقل بحضور إطارات من الوزارة وممثلين عن وزارة الصناعة ووزارة الطاقة والمناجم، والمدير العام لمجمع الخدمات المينائية، والرئيس المدير العام لميناء تنس، وممثل عن مجمع “جيكا” لصناعة الإسمنت. وحسب البيان فإن هذا المخطط الاستعجالي يرمي إلى إعادة بعث النشاط على مستوى ميناء تنس الذي يسجل نسبا ضئيلة في حركية البضائع والسلع، وذلك عن طريق الشراكة مع مجمع “جيكا” لصناعة الإسمنت، قصد تأهيل هذه المنشأة وتجهيزها لتصدير مادة الإسمنت إلى مختلف الأسواق الدولية.

وفي هذا الشأن، دعا منجي إلى الإسراع في تنفيذ هذا المخطط، عن طريق توفير كل الإمكانات التقنية والعملياتية لرفع قدرات الميناء والتكفل بتصدير مادة الإسمنت بالشراكة مع مجمع “جيكا” كخطوة أولى نحو بعث النشاط بميناء تنس.

كما أكد الوزير، ضرورة التوجه نحو برنامج استثماري لتأهيل ميناء تنس بمختلف البنى القاعدية والتجهيزات لإنشاء منصة خاصة بتصدير الإسمنت تلبي متطلبات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال.

وأكد الوزير حتمية التوجه نحو التخصص على مستوى الموانئ التجارية وبشكل مدروس، يتماشى وخصوصيات كل منطقة وما تتمتع به من قدرات منجمية ونسيج صناعي، مع مراعاة كل الجوانب المتعلقة باللوجيستية والمردودية الاقتصادية.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار “مساهمة قطاع النقل في الاستراتيجية المسطرة لترقية الصادرات خارج المحروقات، وتماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى خلق التوازن في النشاط التجاري للموانئ”.