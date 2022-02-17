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الجزائر

مخطط جديد لتوسعة ميترو الجزائر شرقا وغربا

الشروق أونلاين
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مخطط جديد لتوسعة ميترو الجزائر شرقا وغربا

كشف الرئيس المدير العام لميترو الجزائر، علي أرزقي عن مخطط لتوسعة شبكة النقل بالميترو لتصل إلى بلدية زرالدة غربا وبلديتي عين طاية وبرج الكيفان شرقا.

وجاء تصريح أرزقي خلال تقديمه لعرض حول منجزات ومشاريع هذه المؤسسة أمام أعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وفقا لبيان للمجلس الشعبي.

وأكد المتحدث ذاته أن مؤسسة ميترو الجزائر تخطط لتوسيع خط رحلة مترو الجزائر العاصمة إلى الغرب ليصل إلى الشراقة، أولاد فايت، زرالدة. وعلى الجانب الشرقي ليعبر هذا الخط كلا من بلديتي عين طاية وبرج الكيفان.

وفي السياق ذاته، أوضح أرزقي تسجيل “تقدم” في إنجاز مترو مستغانم، والذي “من المقرر تسليمه في عام 2022”.

من جهتها شددت رئيسة اللجنة على ضرورة تسريع عملية مد خطوط ميترو الجزائر باعتباره مشروعا حيويا ودعت إلى وضع كل الإمكانات التقنية والبشرية لتحسين نسبة تقدم الأشغال بما يتماشى مع الحيز الزمني المخصص لمختلف المراحل.

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التعليقات
1
  • بوعلام

    2090 انشاءالله

    -1

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