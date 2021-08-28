مخطط عمل الحكومة في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء

إضافة إلى مشروع قانون السمعي البصري

يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، سيخصص للدراسة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة قبل عرضه على البرلمان في دورته المقبلة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، سيستكمل خلال الاجتماع عرض ومناقشة مشروع قانون السمعي البصري، وكان الرئيس تبون في آخر اجتماع مجلس الوزراء قد أعطى ملاحظات للتعجيل بإصلاح الإطار التشريعي الخاص بالسمعي البصري، وكذا دفتر الشروط الذي يؤطر الالتزامات العامة في مجال احترام الحريات الأساسية ومتطلبات التسيير الديمقراطي للمجتمع، والضرورات التي تفرض المحافظة على الأمن العام، مع تنظيم استغلال خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني.

وبخصوص مخطط عمل الحكومة المرتقب عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني المنتخبين في تشريعيات 12 جوان الماضي، شهر سبتمبر المقبل، مع افتتاح الدورة البرلمانية، يرى خبراء أن تعيين رئيس الجمهورية لوزير أول بدل رئيس حكومة، يؤكد أن مخطط عمل الحكومة سينبثق من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتضمن 54 تعهدا ومن مخطط الإنعاش الاقتصادي الملخّص في توصيات 11 ورشة ناقشت الملف، فيما يشدّدون على ضرورة الإقلاع الحقيقي للإنعاش الاقتصادي هذه المرة، وتبني إجراءات مرنة لمواجهة الشح المالي.

ويعتقد هؤلاء المختصون أن آليات التمويل متاحة ومتعددة خلال المرحلة المقبلة، ولا يمكن حصرها في التمويل غير التقليدي عبر ما يصطلح على تسميته بطباعة النقود، أو عملية طبع السندات وإصدار أذونات للخزينة، مشدّدين على أن المرحلة المقبلة تتطلب استقطاب أموال القطاع الخاص بالدرجة الأولى، مضيفين “يجب منح الضمانات للخواص واستقطاب أموالهم لإنعاش الاستثمار وفق مخطط عمل الحكومة المتواجد حاليا محل دراسة، والذي يرتقب طرحه للنقاش في مجلس الوزراء، وأمام غرفتي البرلمان شهر سبتمبر المقبل”.

س.ع