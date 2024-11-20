مخطط عمل بين وكالة الأمن الصحي و”الصحة العالمية”

يهدف إلى تحقيق المحاور الاستراتيجية ذات الأولوية

وقعت الوكالة الوطنية للأمن الصحي، ومنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، على برنامج عمل مشترك، حسبما أفاد به بيان للوكالة.

وتأتي هذه الخطة –يضيف المصدر– “كنتيجة لحوار بناء وتحليل معمق للاحتياجات والأولويات الوطنية في مجال الأمن الصحي، وكذا الالتزام بالتوجهات الاستراتيجية العالمية في مجال الصحة لمنظمة الصحة العالمية، والتي يسعى من خلالها كلا الطرفين إلى تعزيز الثقة المتبادلة والعمل المشترك وتوحيد الجهود، وتبادل الخبرات، وتوظيف الموارد لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تواكب التحديات الصحية التي تواجهنا الآن”.

ويندرج هذا التعاون المشترك في إطار “رؤية طموحة” تهدف إلى تحقيق المحاور الاستراتيجية ذات الأولوية، لاسيما الوقاية من الأوبئة والجائحات من خلال تعزيز اليقظة الصحية وتطوير آليات الرصد وبناء أنظمة صحية مستدامة قادرة على التصدي للأزمات الصحية بفعالية وضمان توفير رعاية صحية عادلة وعالية الجودة وكذلك ترسيخ الأمن الصحي وتفعيل دور المجتمع من خلال برامج توعية هادفة تجعل المواطن عنصرا فاعلا في حماية صحته.

وأضاف ذات المصدر أنه من خلال تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الصحة العالمية، “تؤكد الوكالة الوطنية للأمن الصحي التزامها الثابت تجاه الأمن الصحي للمواطنين ورؤيتها الطموحة في بناء أمة صحية، محمية، وقادرة على الصمود في مواجهة أي تهديد أو خطر صحي”.