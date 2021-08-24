مخطط لبدء مشروع 22 جيغاواط بالجزائر من الطاقات المتجددة بحلول 2030

البروفيسور نوار ثابت عميد كلية العلوم بجامعة الشارقة بالإمارات لـ "الشروق":

الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الشمسية لا مفر منه بحلول 2050

خصّصت الطبعة الرابعة للجامعة الصيفية، التي تنظمها المؤسسة الجزائرية-الأمريكية للثقافة والتربية والعلوم والتكنولوجيا في دورتين من27 إلى 28 أوت الجاري و10 إلى 12 سبتمبر المقبل، عن طريق تقنية التواصل المرئي عن بعد، لفائدة طلبة الدكتوراه والباحثين الجزائريين، لمعالجة القضايا الرئيسة في مجال الطاقات المتجددة، حيث تنظم الدورتان بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وستتناول دورة 2021، بحسب البروفيسور نوار ثابت، عميد كلية العلوم بجامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، في تصريح لـ” الشروق”، 4 دورات مستقلة، تتمثل في الطاقات المتجددة والعلوم الصحية على غرار الهندسة المدنية والمعمارية والحوسبة، بمشاركة باحثين وخبراء في الصناعة، من الجزائر والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، والنرويج، وماليزيا، بهدف نقل معارفهم إلى الطلبة.

وأكّد البروفيسور الجزائري، نوار ثابت، أنّه وبحلول 2050 سيصبح الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الشمسية وغيرها من البدائل أمرا لا مفر منه، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية الحالية لمنشآت الطاقة الشمسية في الجزائر لا تتجاوز 0.5 جيغاوات، وهناك مخطط لبدء مشروع 22 جيغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2030.

ويشمل برنامج الطبعة الافتراضية- بحسب البروفيسور- السلسلة الكاملة للطاقة الكهروضوئية، من تصنيع رقاقة السيليكون، إلى الألواح الشمسية، ناهيك عن مراجعة تقنيات تخزين الطاقة مثل تكنولوجيا البطاريات والهيدروجين.

وذكر البروفيسور، نوّار ثابت، المشرف على دورة الطاقات المتجددة، المحاور التي سيتناولها المشاركون افتراضيا، المتمثلة في مقدمة في تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية وخارطة طريق للتكنولوجيا الكهروضوئية، بالإضافة إلى مناقشة تقنية السيليكون وتصنيع الخلايا والألواح وأدائها في ظل المناخات الصحراوية وموثوقية اللوحة، ناهيك عن التطرق إلى موضوع التوصيل بالشبكة ووحدات تحكم عالية الكفاءة لمحولات الطاقة الكهروضوئية المتصلة بالشبكة، متبوعا بنقاش حول استراتجيات التحكم المتقدمة لأنظمة الطاقة المتجددة والخلايا الكهروضوئية والرياح والوقود.

كما ستسلط الطبعة الافتراضية الضوء على تقنيات الطاقة الناشئة والمبتكرة لتعزيز الانتقال الطاقوي، معرجا نحو موضوع الوقود المتجدد مثل الهيدروجين الأخضر، والوقود الحيوي والوقود الكهربائي “الميثانول الإلكتروني والأمونيا الإلكترونية”، وستختتم الدورة بموضوعين مهمين حول تقنيات تخزين الطاقة واستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتكنولوجيا الرقمية المزدوجة لأنظمة الطاقة المتجددة والتنبؤ بالعرض والطلب على الطاقة، مع توجه النقاش حول الاتجاهات والتحديات في السوق الكهروضوئية.

وبلغة الأرقام، أضاف البروفيسور أن المؤسسة الجزائرية – الأمريكية المشرفة على الطبعة، قد تلقت 492 طلب من طلاب الدكتوراه والماجستير والباحثين وأساتذة الجامعات والمدارس الثانوية من 53 ولاية تم قبول187 طلب، موزعة على 44 ولاية، منهم 100 طالب دكتوراه، و22 طالب ماجستير، و18 باحثا، علاوة عن 20 مشاركا من فئات مختلفة.