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الجزائر

مخطط لتزويد المؤسسات التربوية والجامعية بالكهرباء الغاز

الشروق أونلاين
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مخطط لتزويد المؤسسات التربوية والجامعية بالكهرباء الغاز
مجمع سونلغاز

وضع مجمع سونلغاز مخططا خاصا لضمان تزويد المؤسسات التربوية والجامعات ومراكز التكوين المهني، بالكهرباء والغاز خاصة الجديدة منها. 

وأفاد بيان مجمع سونلغاز، الخميس، أن هذا يأتي للمساهمة في إنجاح الدخول المدرسي، حيث “جند من خلاله الغمكانيات البشرية والمادية من أجل ضمان ربط وتزيد هذه المؤسسات بالطاقة الكهرباية والغازية”.

وشدد الرئيس المدير العام لسونلغاز مراد عجال، -حسب البيان- على “ضرورة تزويد المؤسسات التربوية ووضع مشاريع ربطها بالطاقة حيز الخدمة.

و”بدون شرط الدفع المسبق لمستحقات الربط وهذا للمساهمة في ضمان أحسن ظروف التمدرس للتلاميذ والطلبة على حد سواء”.

وتمكنت مصالح مجمع سونلغاز من ربط:

  • 1397 مؤسسة تربوية بالكهرباء وتزويد 1541 مؤسسة بالغاز
  • 67 مؤسسة جامعية بالكهرباء و64 مؤسسة بالغاز
  • 54 مؤسسة تكوين مهني بالكهرباء و60 مؤسسة بالغاز.
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