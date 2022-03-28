مخطط مؤقت لحركة المرور بمناسبة مواجهة الخضر والكاميرون بالبليدة

أعلنت المديرية العامة لـلأمن الوطني، الاثنين، عن وضع مخطط حركة مرور مؤقت، على مستوى ولاية البليدة، يوم غد الثلاثاء، ابتداءً من الساعة 06:00 صباحا.

قائمة الطرق المغلقة

01- شارع كريتلي مختار:

– غلق الطريق على مستوى نقطة وادي بومفتاح باتجاه النفق المؤدي إلى ملعب مصطفى تشاكر.

وعليه يتوجب على سواق المركبات ومستعملي الطريق، اتخاذ المسلك المؤدي من حي بن بولعيد باتجاه شارع العربي التبسي للوصول إلى وسط المدينة.

02- شارع 19 جوان:

– غلق الطريق على مستوى محطة التليفريك، في اتجاه ملعب مصطفى تشاكر.

لذا يتوجب على سواق المركبات ومستعملي الطريق، اتخاذ المسلك المؤدي نحو الحي الإداري، ثم إلى الشارع الرئيسي لبلدية خزرونة، ومن ثم التوجه نحو الطريق السيار شرق غرب.

03- طريق خزرونة:

– غلق الطريق على مستوى مفترق الطرق خزرونة.

في هذه الحالة، يتوجب على سواق المركبات ومستعملي الطريق، استعمال المحول المؤدي إلى المنطقة الصناعية أولاد يعيش، ومنه إلى وسط مدينة البليدة.