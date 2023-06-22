أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن مخطط مروري خاص بمناسبة نهائي كأس الجزائر، المرتقب أمسية الخميس بملعب ميلود هدفي بوهران.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها: ” طبقا للقرار الولائي الصادر عن السيد والي ولاية وهران، المتضمن اعتماد مخطط مرور ليوم 22 جوان2023 ، ابتداء من الساعة 00:00 إلى 23 جوان 2023 على الساعة 00:00، بمناسبة نهائي كأس الجزائر بين شباب بلوزداد وأولمبي الشلف”.

وأضافت: ” تعلن شرطة وهران عن غلق الطريق الرابط بين محور دوران الملعب ومحور دوران جامعة وهران 2 بلقايد”.

كما يتضمن المخطط المروري، تحويل حركة المرور انطلاقا من محور دوران “كناستال” نحو حي “حسناوي” مباشرة عبر نفق الطريق الإجتنابي رقم 4 (ذهابا وإيابا).

وتحويل حركة مرور المركبات القادمة من نهج “ملينيوم” نحو محور دوران الملعب، إلى حي “CNL ” عند نقطة الإشارات الضوئية.

بالإضافة إلى تحويل حركة مرور المركبات القادمة اتجاه محور دوران جامعة وهران 2 بلقايد، نحو الطريق الوطني رقم 11.