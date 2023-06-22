مخطط مروري خاص بمناسبة نهائي كأس الجزائر
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن مخطط مروري خاص بمناسبة نهائي كأس الجزائر، المرتقب أمسية الخميس بملعب ميلود هدفي بوهران.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها: ” طبقا للقرار الولائي الصادر عن السيد والي ولاية وهران، المتضمن اعتماد مخطط مرور ليوم 22 جوان2023 ، ابتداء من الساعة 00:00 إلى 23 جوان 2023 على الساعة 00:00، بمناسبة نهائي كأس الجزائر بين شباب بلوزداد وأولمبي الشلف”.
وأضافت: ” تعلن شرطة وهران عن غلق الطريق الرابط بين محور دوران الملعب ومحور دوران جامعة وهران 2 بلقايد”.
كما يتضمن المخطط المروري، تحويل حركة المرور انطلاقا من محور دوران “كناستال” نحو حي “حسناوي” مباشرة عبر نفق الطريق الإجتنابي رقم 4 (ذهابا وإيابا).
وتحويل حركة مرور المركبات القادمة من نهج “ملينيوم” نحو محور دوران الملعب، إلى حي “CNL ” عند نقطة الإشارات الضوئية.
بالإضافة إلى تحويل حركة مرور المركبات القادمة اتجاه محور دوران جامعة وهران 2 بلقايد، نحو الطريق الوطني رقم 11.