مخطط هيكلي جديد لتسيير مرحلة التعليم الثانوي

سيعتمد في توجيه التلاميذ بداية من الموسم القادم

أفرجت وزارة التربية، عن المخطط الهيكلي الجديد لمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، الذي سيعد مرجعا لمستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في توجيه التلاميذ من السنة أولى إلى الثانية ثانوي، بدءا من الموسم المقبل، بعد ما تم إدراج شعبة جديدة وهي “الفنون” ليرتفع العدد إلى سبع شعب تتفرع عنها عدة اختصاصات.

وحسب المخطط الهيكلي الجديد فتلاميذ الرابعة متوسط المنتقلين إلى السنة أولى ثانوي، سيتم توجيههم من قبل مراكز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، إما إلى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا أو جذع مشترك آداب، ليتم توجيههم في السنة الثانية بناء على نتائجهم وميولاتهم، إلى إحدى الشعب التي أصبح عددها سبع ويتعلق الأمر بالشعب العلمية والتقنية وهي “علوم تجريبية، رياضيات، تسيير واقتصاد وشعبة تقني رياضي والتي تتفرع عنها أربعة اختصاصات وهي هندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية، هندسة مدنية وهندسة الطرائق”، وكذا شعبتي آداب وفلسفة ولغات أجنبية، بالإضافة إلى شعبة الفنون وتتفرع عنها أربعة اختصاصات وهي الفنون التشكيلية، الموسيقى، المسرح والسنيما السمعي البصري.

وأشار المخطط إلى أن التلاميذ المنتقلين إلى السنة ثالثة ثانوي، والموجهين إلى إحدى الشعب، يدرسون مواد متخصصة، ومواد مشتركة ويتعلق الأمر بالرياضيات، العلوم الفيزيائية، علوم الطبيعة والحياة، اللغة العربية وآدابها، اللغة الأمازيغية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، العلوم الإسلامية، الفلسفة، التاريخ والجغرافيا والتربية البدنية، والتي يتراوح معاملها بين واحد وأربعة “لغة عربية وآدابها”، بحجم ساعي إجمالي يصل إلى 34 ساعة.

وبخصوص، التلاميذ ذوي المواهب والميولات الفنية، أكدت الوزارة على أهمية دراسة بطاقات رغبات المعنيين الذين يتوسم فيهم الانتقال إلى القسم الأعلى وحوصلتها في قائمة أولية، وإرسالها إلى مديرية التعليم الثانوي والتكنولوجي قبل نهاية شهر ماي الجاري.