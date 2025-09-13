-- -- -- / -- -- --
الجزائر
لتمكين هؤلاء من التكوين والولوج في الفضاءات العمومية

مخطط وطني لتوسيع مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع

مخطط وطني لتوسيع مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع
ح.م

كشفت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني ابتسام حملاوي، عن إطلاق “خارطة عمل وطنية” لدعم جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين المستفيدين من التكوين والولوج إلى الفضاءات العامة والأسواق.
وخلال افتتاحها، السبت، اللقاء الوطني الأول لجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة بولاية معسكر، أكدت حملاوي على أهمية القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فبراير 2025، معتبرة أن نصوصه تجمع بين الحماية الاجتماعية والوقاية والحماية القضائية، وتتيح آليات ملموسة لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من ممارسة حياتهم على قدم المساواة مع الآخرين، بما يعكس التزام الدولة الصريح بإدماج هذه الفئة ضمن جميع السياسات العمومية.
وأضافت رئيسة المرصد أن المؤسسة التي تتولاها تبنت عدة مبادرات ومشاريع بالتعاون مع جمعيات متخصصة، متابعة تنفيذها على مختلف المستويات، بهدف تعزيز الخدمات والفرص التدريبية وتأهيل المستفيدين، وتوسيع مشاركتهم في الحياة الوطنية.
واختتمت حملاوي كلمتها بالتأكيد على أن هذا اللقاء سيمثل خطوة فعلية لترجمة توجيهات الدولة إلى إجراءات ملموسة على الأرض، مع استمرار المرصد في دعم الجمعيات وتعزيز آليات الرعاية والتمكين لضمان مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل كامل وفاعل في المجتمع.

