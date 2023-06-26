مخطط وقائي وردعي لضمان الأمن خلال أيام العيد

تعزيزات أمنية بالمقابر والمذابح ومحطات نقل المسافرين

جندت قيادتا الدرك والأمن الوطنيين، بمناسبة عيد الأضحى، جميع الوسائل المادية والبشرية لضمان عيد آمن، كما سطرتا مخططا أمنيا يقوم على العمل الاستخباراتي ومضاعفة عدد دوريات الدراجين الناريين أو الدوريات بسيارات الخدمة، وتكثيف نقاط المراقبة والتفتيش عبر مداخل المدن وأهم الطرق السريعة والطريق السيار والمواصلات، بما فيها شبكة خطوط السكة الحديدية وتأمين القطارات ومحطات نقل المسافرين والمساجد والمقابر والمذابح فضلا عن ضمان السيولة المرورية.

وفي التفاصيل، وضعت قيادة الدرك الوطني، تشكيلات أمنية كبيرة لضمان جاهزية تامة لعناصرها من أجل توفير الأمن والسكينة العمومية للمواطن، لاسيما عبر الطرقات ومحيط التجمعات السكانية، خاصة وأن عيد الأضحى يتزامن مع بداية موسم الاصطياف، الذي يشهد حركة كبيرة للمواطنين وتنقلا هاما للسيارات والمسافرين سواء داخل المدن أو خارجها وما بين الولايات.

كما اتخذت قيادة الدرك جملة من الإجراءات والترتيبات الأمنية والمرورية، من خلال وضع برامج ومخطط وقائي وردعي، وستتولى مجموعات وحداتها المنتشرة عبر كامل التراب الوطني تنفيذ هذا المخطط وضمان عمل كل الوحدات الإقليمية، ووحدات أمن الطرقات ووحدات التدخل، حيث تضمن هذه الوحدات تنسيق أداء أعمالها وتعزيزه ومضاعفته.

هذه الإجراءات تأخذ بعين الاعتبار-حسب المصادر ذاتها- التواجد الأمني والانتشار في الميدان وكذا تأمين مختلف المناطق التي تشهد تواجدا كبيرا، كأماكن الترفيه والتنزه والساحات العمومية، خطوط السكة الحديدية وتأمين القطارات ومحطات نقل المسافرين والمساجد والمقابر والمذابح، مع ضمان خدمة أمن الطرقات وتسيير حركة المرور خاصة في المناطق والطرقات التي تشهد ازدحاما مروريا سواء بالمناطق الحضرية أو شبه الحضرية الواقعة ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني.

كما ستضمن جميع الوحدات الإقليمية المداومة، للاستجابة لنداءات المواطنين وتوجيههم وتقديم يد المساعدة لهم، ويبقى الرقم الأخضر 1055 قيد الخدمة لجميع المواطنين ليلا ونهارا.

وفي سياق متصل كشفت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للأمن الوطني لـ “الشروق”، أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يتزامن مع انطلاق موسم الاصطياف، وضعت قيادة الشرطة مخططا أمنيا يقوم على العمل الاستخباراتي ومضاعفة عدد دوريات شرطة الدراجات النارية أو الدوريات بسيارات الخدمة، وتكثيف نقاط المراقبة والتفتيش عبر المناطق الحضرية، بما فيها شبكة خطوط السكة الحديدية وتأمين القطارات ومحطات نقل المسافرين فضلا عن ضمان السيولة المرورية.

كما تم تدعيم الفرق العاملة في الميدان -حسب المصادر ذاتها-لضمان الأمن على مستوى أماكن العبادة والساحات العمومية وأماكن التسلية، المقابر، المذابح، المساجد، ومختلف محطات النقل العمومي مثل المطارات، الموانئ، محطات السكك الحديدية، الترامواي والميترو..”، مع تعزيز نقاط المراقبة على مستوى حواجز الطرقات، باستعمال وسائل تكنولوجية حديثة، ورادارات مراقبة السرعة وتكنولوجيات أخرى.