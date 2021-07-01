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رياضة

مخلّفات الجولة الـ 28 من عمر البطولة الوطنية

علي بهلولي
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مخلّفات الجولة الـ 28 من عمر البطولة الوطنية

لُعبت مساء الخميس، مقابلات الجولة الـ 28 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لكرة القدم.

ولم يطرأ تغيير في أعلى الجدول، بعد فوز الرائد وفاق سطيف ومُطاردَيه شباب بلوزداد وشبيبة الساورة. وبِالمقابل، تدهورت وضعية شبيبة سكيكدة (سادس خسارة لها على التوالي) وأهلي البرج في أسفل جدول الترتيب، وبِدرجة أقل اتحاد سيدي بلعباس وسريع غليزان.

وتألّق اللاعب خير اللدين مرزوقي مهاجم شباب بلوزداد، بِإمضائه ثلاثية في مرمى سريع غليزان.

وسُجّلت ثلاث حالات طرد، للاعبين من مولودية الجزائر وأمل عين مليلة وسريع غليزان.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

و.سطيف 1 – ش.قسنطينة 0

ش.بلوزداد 6 – س.غليزان 1

ش.الساورة 2 – ش.القبائل 0

ج.الشلف 0 – م.وهران0

ا.العاصمة 3 – أ.البرج 1

أ.عين مليلة 2 – م.الجزائر 0

ا.بسكرة 2 – أ.المدية 2

ش.سكيكدة 0 – ن.البارادو 3

ن.مقرة 1 – ن.حسين داي 0

و.تلمسان 3 – ا.سيدي بلعباس 1

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- و.سطيف 59ن

2- ش.بلوزداد 53ن

3- ش.الساورة 53ن (ناقص مقابلة)

4- م.وهران 48ن

5- ا.العاصمة 45ن (ناقص مقابلة)

6- م.الجزائر 45ن

7- ش.قسنطينة 43ن

8- ش.القبائل 42ن (ناقص 3 مقابلات)

9- أ.المدية 42ن

10- ن.البارادو 38ن

11- أ.عين مليلة 34ن

12- ا.بسكرة 32ن

13- ن.مقرة 31ن

14- و.تلمسان 30ن (ناقص مقابلة)

15- ج.الشلف 29ن

16- ن.حسين داي 26ن

17- س.غليزان 26ن

18- ا.سيدي بلعباس 24ن

19- أ.البرج 20ن

20- ش.سكيكدة 17ن

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