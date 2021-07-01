مخلّفات الجولة الـ 28 من عمر البطولة الوطنية
لُعبت مساء الخميس، مقابلات الجولة الـ 28 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لكرة القدم.
ولم يطرأ تغيير في أعلى الجدول، بعد فوز الرائد وفاق سطيف ومُطاردَيه شباب بلوزداد وشبيبة الساورة. وبِالمقابل، تدهورت وضعية شبيبة سكيكدة (سادس خسارة لها على التوالي) وأهلي البرج في أسفل جدول الترتيب، وبِدرجة أقل اتحاد سيدي بلعباس وسريع غليزان.
وتألّق اللاعب خير اللدين مرزوقي مهاجم شباب بلوزداد، بِإمضائه ثلاثية في مرمى سريع غليزان.
وسُجّلت ثلاث حالات طرد، للاعبين من مولودية الجزائر وأمل عين مليلة وسريع غليزان.
وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:
و.سطيف 1 – ش.قسنطينة 0
ش.بلوزداد 6 – س.غليزان 1
ش.الساورة 2 – ش.القبائل 0
ج.الشلف 0 – م.وهران0
ا.العاصمة 3 – أ.البرج 1
أ.عين مليلة 2 – م.الجزائر 0
ا.بسكرة 2 – أ.المدية 2
ش.سكيكدة 0 – ن.البارادو 3
ن.مقرة 1 – ن.حسين داي 0
و.تلمسان 3 – ا.سيدي بلعباس 1
وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:
1- و.سطيف 59ن
2- ش.بلوزداد 53ن
3- ش.الساورة 53ن (ناقص مقابلة)
4- م.وهران 48ن
5- ا.العاصمة 45ن (ناقص مقابلة)
6- م.الجزائر 45ن
7- ش.قسنطينة 43ن
8- ش.القبائل 42ن (ناقص 3 مقابلات)
9- أ.المدية 42ن
10- ن.البارادو 38ن
11- أ.عين مليلة 34ن
12- ا.بسكرة 32ن
13- ن.مقرة 31ن
14- و.تلمسان 30ن (ناقص مقابلة)
15- ج.الشلف 29ن
16- ن.حسين داي 26ن
17- س.غليزان 26ن
18- ا.سيدي بلعباس 24ن
19- أ.البرج 20ن
20- ش.سكيكدة 17ن