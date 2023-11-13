مداخلات ولقاءات ثنائية وورشات عمل حول المقاولاتية

برنامج مكثف لمجلس التجديد الاقتصادي

كشف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وهو أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر، عن برنامج عمل حافل ومكثف خاص بأيام “مقاولاتية الأعمال” بين 14 و16 نوفمبر الجاري.

وحسب البرنامج الذي تلقت “الشروق” نسخة منه، وتحت شعار “مقاولاتية الأعمال قلب التجديد الاقتصادي الجزائري، على هامش الأسبوع العالمي لمقاولاتية الأعمال”، يتضمّن جدول الأعمال، الثلاثاء، تدخلات كل من رئيس المجلس كمال مولى ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، مع عرض بحث علمي يتضمّن التحدّيات الاقتصادية الكبرى، وتحمل التدخلات عنوان “المقاولاتية الحل لتطوير الاقتصاد”، في حين تتضمن المداخلات التي تليها عرضا حول المقاولاتية بتدخل إطارات دولة وباحثين وخبراء ليتم فتح ورشات حول الملف.

ومساء الثلاثاء، ينظم المجلس لقاءات ثنائية بين الشباب حاملي المشاريع ورؤساء المؤسسات والممولين وممثلي مجلس التجديد الاقتصادي.

ويتضمن برنامج اليوم الثاني، الأربعاء، مداخلات حول الاستفادة من الكفاءات المتوفرة والكوادر المهاجرة في الخارج، ودورها في تطوير اقتصاد البلاد، وكيفيات ولوج المقاولين الجزائريين السوق الدولية، وكيفية خلق جسور لحاملي المشاريع الجزائرية نحو العالمية، إضافة إلى ورشات مسائية حول الذكاء الاصطناعي، والصناعات الثقافية والإبداعية، وكيفيات إطلاق مشروع خاص وتنميته.