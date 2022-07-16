مدارس أشبال الأمة تحقق نسبة نجاح تفوق 98 % في شهادة البكالوريا

حققت دفعات مدارس أشبال الأمة للطور الثانوي هذه السنة نتائج ممتازة، حيث تحصل 430 شبلة وشبلا على شهادة البكالوريا بنسبة نجاح 98.17 %.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني “عقب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2022، سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة للطور الثانوي هذه السنة نتائج ممتازة، حيث تحصل أربع مائة و ثلاثون (430) شبلة وشبلا على شهادة البكالوريا بنسبة نجاح( % 98.17)”.

وتابع بيان الوزارة في هذا الصدد “بهذه المناسبة، يتقدم السيد الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتهانيه إلى الناجحين والإطارات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتألق”.

كما تعكس هذه النتائج الممتازة والنوعية –حسب البيان- الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة، كما تعكس المستوى الراقي الذي تتميز به المدارس وكذا اجتهاد وتفاني الأساتذة والإطارات الساهرة على تفوّقهم، والوسائل والإمكانات البشرية والمادية والبيداغوجية التي تسخرها قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس.