مدارس خاصة تتفوق على كورونا

حققت نسب نجاح جيدة

حصدت عديد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، نتائج إيجابية في الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة.

أفادت، مصادر، بأن المدارس الخاصة تمكنت هذه السنة من تحقيق نتائج مشجعة في الامتحانات الرسمية الثلاثة رغم إجراءات التمدرس الاستثنائية، إذ تحصل تلاميذ السنة ثالثة ثانوي الذين اجتاوزا امتحان شهادة البكالوريا على نسبة نجاح بلغت 72 بالمائة وطنيا، وهو ما يعد قفزة نوعية لها مقارنة بالسنوات الفارطة، في حين تم تسجيل نسبة نجاح وطنية في امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” 84 بالمائة، فيما بلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية المعروف باسم “السانكيام” 100 بالمائة.

وأكدت، مصادرنا أن هذه النتائج المشجعة تعكس التزام هذه المؤسسات التعليمية الخاصة، بالتطبيق الصارم لإجراءات التمدرس الاستثنائية التي أقرتها وزارة التربية، وتمكنت غالبية المدارس من استكمال المقرر الدراسي في أريحية ومن دون ضغوطات، الأمر الذي ساهم في برمجة حصص للمراجعة لفائدة أقسام الامتحانات.

ومعلوم أن عددا لا بأس به من المدارس الخاصة تمكن من استقطاب تلاميذ المدارس العمومية، إذ أقدم بعض الأولياء على تحويل أبنائهم إليها بمجرد إعلان وزارة التربية الوطنية، خوفا من عدم تعاطي المؤسسات التربوية العمومية إيجابا مع البروتوكول الصحي للوقاية من الفيروس القاتل.