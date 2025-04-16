على هامش منتدى الأعمال الجزائري-الصيني
“مدار القابضة” تعزز شراكتها مع الصين بتوقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية
أعلنت شركة مدار القابضة اليوم الأربعاء، عن توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة استراتيجية مع مؤسسات صينية رائدة، وذلك على هامش منتدى الأعمال الجزائري-الصيني الذي انعقد يوم أمس الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” في الجزائر العاصمة.
وحسب بيان للشركة العمومية، فإن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تجسيد مشاريع استثمارية واعدة في قطاعات حيوية، ضمن رؤية مدار القابضة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الصناعة الوطنية. وتتمثل أبرز الشراكات في:
- اتفاق مع شركة CCECC الصينية، لإنشاء مؤسسة مختصة في الهندسة الصناعية، تتولى مهمة تقديم الدعم التكنولوجي لفروع مجمع مدار ومرافقة الصناعيين الجزائريين من القطاعين العام والخاص في مجال الابتكار الصناعي.
- شركة GLOBAL AGRIFOOD، فرع من فروع مدار القابضة، وقعت اتفاقية لإنجاز مشروع فلاحي استراتيجي في ولايات الجنوب، يركز على تطوير الزراعات الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي في الجزائر.
- شركة Madar Maritime Company، أطلقت مشروعًا بالشراكة مع مؤسسة صينية لإنشاء وحدة تصنيع الحاويات البحرية، ستُستخدم في نقل المواد الأولية والمنتجات النهائية عبر البر والبحر، مما يسهم في دعم اللوجستيك الوطني وقطاع النقل البحري.