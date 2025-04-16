“مدار القابضة” تعزز شراكتها مع الصين بتوقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية

على هامش منتدى الأعمال الجزائري-الصيني

أعلنت شركة مدار القابضة اليوم الأربعاء، عن توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة استراتيجية مع مؤسسات صينية رائدة، وذلك على هامش منتدى الأعمال الجزائري-الصيني الذي انعقد يوم أمس الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” في الجزائر العاصمة.

وحسب بيان للشركة العمومية، فإن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تجسيد مشاريع استثمارية واعدة في قطاعات حيوية، ضمن رؤية مدار القابضة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الصناعة الوطنية. وتتمثل أبرز الشراكات في: