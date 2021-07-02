مدافع “البياسجي” شاهد على إهانة عنصرية لعربي في فرنسا

نشر مدافع نادي باريس سان جيرمان، ليفين كورزاوا، الخميس، مقطع فيديو قصير، يتضمن هجوما لفظيا عنصريا من طرف أحد رجال الدرك بالزي المدني، على رجل عربي.

وصوّر كورزاوا، الكلام المتبادل بين الرجلين، لدى خروجه من مركز التدريب الخاص بالنادي الباريسي. ويظهر الفيديو مدافع باريس سان جيرمان، وهو جالس داخل سيارته، مع صوت محادثة لرجلين بالخارج، دون أن تظهر صورتهما.

ويتعلق الأمر بأحد رجال الدرك، الذي يقول: أيها العربي الغبي اللعين “، هل تريد أن أتصل بزملائي لأضحك قليلاً، ويرد الرجل العربي، متلعثما عفوا سيدي، ونشر ليفين كورزاوا على حسابه على ” إنستغرام” ، “منحني أحد المشجعين ابتسامة بفضل بهجة الحياة وحبه للنادي قررت أن أقدم له قميصًا “.

وأضاف “شهدت هذا المشهد حيث يهين رجل درك بملابس مدنية شخصًا (بدون سبب)”. ورغم أن الفيديو لم يلتقط صورة الرجلين إلا أنه نال عددا كبيرا من التعليقات .