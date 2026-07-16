-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدافع “الخضر” يعود إلى الليغا الإسبانية

عمر سلامي
  • 597
  • 0
مدافع “الخضر” يعود إلى الليغا الإسبانية
أرشيف
عيسى ماندي

أعلن نادي ليفانتي الإسباني تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي.

ووقع ماندي مع نادي ليفانتي الإسباني، على عقد يمتد إلى غاية 2028.

ورحب النادي الإسباني، على حسابه الرسمي، عبر منصة “إكس”، بالمدافع عيسى ماندي، بعدما استعرض أبرز محطاته في مشواره الاحترافي.

وسبق لماندي وأن لعب في الدوري الإسباني، حيث حمل ألوان نادي بيتيس وكان قائدا للفريق، قبل أن ينتقل إلى فياريال، أين بصم على تجربة فاشلة، جعلته ينتقل إلى الدوري الفرنسي، وتحديدا إلى نادي ليل، الذي غادره مع نهاية الموسم.

مقالات ذات صلة
حرب وسحرة في مونديال 1970

حرب وسحرة في مونديال 1970

الأهلي المصري يقترب من حسم تعاقده مع منصف بقرار

الأهلي المصري يقترب من حسم تعاقده مع منصف بقرار

الأهلي المصري يُكثّف مفاوضاته لضم منصف بقرار من دينامو زغرب

الأهلي المصري يُكثّف مفاوضاته لضم منصف بقرار من دينامو زغرب

جوفنتوس ونابولي يشعلان الصراع الإيطالي لضم رفيق بلغالي

جوفنتوس ونابولي يشعلان الصراع الإيطالي لضم رفيق بلغالي

تغيير غير مسبوق في نهائي كأس العالم

تغيير غير مسبوق في نهائي كأس العالم

بيليه زار الجزائر ثلاث مرات… من وهران إلى البليدة

بيليه زار الجزائر ثلاث مرات… من وهران إلى البليدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد