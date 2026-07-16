مدافع “الخضر” يعود إلى الليغا الإسبانية

أعلن نادي ليفانتي الإسباني تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي.

ووقع ماندي مع نادي ليفانتي الإسباني، على عقد يمتد إلى غاية 2028.

ورحب النادي الإسباني، على حسابه الرسمي، عبر منصة “إكس”، بالمدافع عيسى ماندي، بعدما استعرض أبرز محطاته في مشواره الاحترافي.

وسبق لماندي وأن لعب في الدوري الإسباني، حيث حمل ألوان نادي بيتيس وكان قائدا للفريق، قبل أن ينتقل إلى فياريال، أين بصم على تجربة فاشلة، جعلته ينتقل إلى الدوري الفرنسي، وتحديدا إلى نادي ليل، الذي غادره مع نهاية الموسم.