مدافع الديوك يتعرض لإهانات عنصرية بعد آدائه المخيّب

تعرض لاعب بايرن ميونيخ، الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو، لإهانات عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد آدائه المخيب أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

واستنكر نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الأربعاء، الإهانات العنصرية التي استهدفت الدولي الفرنسي، وقال في بيان له بعد الخسارة بثلاثية أمام السيتي: “النادي بأكمله” يدعم اللاعب.

وكتب بايرن عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”: جميعنا في النادي نندد بالعنصرية بأقوى طريقة! النادي بأكمله خلفك أوبا!.

وارتكب مدافع منتخب “الديوك” خطأً فادحاً تسبب في ثاني أهداف مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية.