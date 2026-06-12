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رياضة

مدافع المنتخب الأرجنتيني يغيب رسميا عن مواجهة الجزائر

عمر سلامي
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مدافع المنتخب الأرجنتيني يغيب رسميا عن مواجهة الجزائر
أرشيف
نيكولاس تاليافيكو

أكدت تقارير إعلامية، أن مدافع منتخب الأرجنتين نيكولاس تاليافيكو، سيغيب عن مباراة الجزائر، في الجولة الأولى من مونديال 2026 .

ويعاني تاليافيكو من إصابة عضلية من الدرجة الأولى، ستبعده على الأقل عن أول مبارتين لـ”التانغو” في المونديال.

وحسب الأخبار الواردة من معسكر المنتخب الارجنتيني، فإن اللاعب قد يغيب أيضا عن المباراة الأخيرة من دور المجموعات.

ويواجه منتخب الارجنتين، المنتخب الجزائري يوم 17 جوان الجاري، قبل أن يواجه النمسا يوم 22 جوان، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الأردن يوم 28 من نفس الشهر.

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