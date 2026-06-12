مدافع المنتخب الأرجنتيني يغيب رسميا عن مواجهة الجزائر

أكدت تقارير إعلامية، أن مدافع منتخب الأرجنتين نيكولاس تاليافيكو، سيغيب عن مباراة الجزائر، في الجولة الأولى من مونديال 2026 .

ويعاني تاليافيكو من إصابة عضلية من الدرجة الأولى، ستبعده على الأقل عن أول مبارتين لـ”التانغو” في المونديال.

وحسب الأخبار الواردة من معسكر المنتخب الارجنتيني، فإن اللاعب قد يغيب أيضا عن المباراة الأخيرة من دور المجموعات.

ويواجه منتخب الارجنتين، المنتخب الجزائري يوم 17 جوان الجاري، قبل أن يواجه النمسا يوم 22 جوان، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الأردن يوم 28 من نفس الشهر.