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رياضة

مدافع روما يخضع للتحقيق بسبب علم “الجرذ الأسود” (فيديو)

عمر سلامي
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مدافع روما يخضع للتحقيق بسبب علم “الجرذ الأسود” (فيديو)
ح.م
لاعب روما مانشيني

يخضع مدافع روما جانلوكا مانشيني للتحقيق بسبب احتفاله بطريقة غير مقبولة في مباراة الفوز على لاتسيو ضمن “ديربي” العاصمة.

ورد رئيس الاتحاد الإيطالي، غابريال جرافينا على أسئلة الصحفيين حول تصرف مانشيني الذي حمل علما يصور فيه جمهور لاتسيو بـ”الجرذان”، وقال: “ليس لدي أي تعليق غير أنني أبلغت أن المحكمة التأديبية، وفتحت تحقيقا”.

وسجل مانشيني 27 عاما هدف المباراة الوحيد، حيث تمكن روما من الفوز في الديربي للمرة الأولى منذ عامين، واحتفل اللاعب رفقة زميله الأرجنتيني باولو ديبالا الذي صنع الهدف من ركنية، أمام مدرج الجماهير، حيث شاركوهم الأهازيج ورفع الأعلام.

ولوح مانشيني بعلم بلوني شعار لاتسيو الأبيض والأزرق السماوي وعليه صورة جرذ أسود، وركض طوال مضمار الملعب الأولمبي أمام مدرج “الألتراس” حيث يقف جمهور روما المتعصب.

وأغضب تصرف اللاعب الدولي منذ عام 2019 جماهير لاتسيو، كما قائد الفريق تشيرو إيموبيلي الذي انتقد زميله في المنتخب بعد المباراة.
وقال إيموبيلي: “هناك طرق مختلفة للاحتفال، بعض الناس يفعلون ذلك بطريقة محترمة بعكس آخرين”.

واعتذر مانشيني على تصرفه وقال: أنه “لم أكن أريد أن أسيء لأحد”.

وأضاف: “أخذت أول علم أعطوني إياه، لم أقصد أن أقلل من احترام أحد وأعتذر، كل ما أردته هو الاحتفال مع مشجعينا”.

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