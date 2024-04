مدافع روما يخضع للتحقيق بسبب علم “الجرذ الأسود” (فيديو)

يخضع مدافع روما جانلوكا مانشيني للتحقيق بسبب احتفاله بطريقة غير مقبولة في مباراة الفوز على لاتسيو ضمن “ديربي” العاصمة.

ورد رئيس الاتحاد الإيطالي، غابريال جرافينا على أسئلة الصحفيين حول تصرف مانشيني الذي حمل علما يصور فيه جمهور لاتسيو بـ”الجرذان”، وقال: “ليس لدي أي تعليق غير أنني أبلغت أن المحكمة التأديبية، وفتحت تحقيقا”.

وسجل مانشيني 27 عاما هدف المباراة الوحيد، حيث تمكن روما من الفوز في الديربي للمرة الأولى منذ عامين، واحتفل اللاعب رفقة زميله الأرجنتيني باولو ديبالا الذي صنع الهدف من ركنية، أمام مدرج الجماهير، حيث شاركوهم الأهازيج ورفع الأعلام.

Elite shithousery from Gianluca Mancini in the aftermath of the Derby della Capitale, unfurling a Lazio flag emblazoned with a rat instead of an eagle. pic.twitter.com/AgwAILQVe7

— These Football Times (@thesefootytimes) April 7, 2024