مدافع ريال مدريد يضاف إلى ضحايا الإساءات العنصرية

تعرض مدافع ريال مدريد، أنطونيو روديغر، لإساءات عنصرية من قبل المشجعين بعد مباراة الفريق أمام قادش بالدوري الإسباني.

وأظهر مقطع مصور نشرته وسائل إعلام إسبانية، جماهير قادش وهي توجه الإهانات إلى روديغر بعد أن ذهب إلى المدرجات لمنح قميصه إلى شخص بدا أنه من مشجعي ريال مدريد.

وتبادل روديغر بضع عبارات مع بعض الجماهير وهم يصرخون في وجهه قبل منح قميصه وتقديمه التحية لبعض المشجعين. وجاء شخصان بدا أنهما من أعضاء فريق ريال مدريد ليقتادا اللاعب بعيدا عن الجماهير.

وتعرض خلال هذا الموسم، عدد من اللاعبين للإساءة العنصرية مباريات الدوري الإسباني، إذ استُهدف زميل روديغر في الفريق، فينيسيوس جونيور، خلال مواجهات أتلتيكو مدريد وريال بلد الوليد وريال مايوركا وأوساسونا.

وفي الشهر الماضي، قدمّت رابطة “لا ليغا” شكوى إلى محكمة برشلونة بعد أن تعرض فينيسيوس لإساءات عنصرية خلال الكلاسيكو في ملعب ” كامب نو”.

وفي شهر مارس عرضت رابطة (لا ليغا) تفاصيل 12 حالة منفصلة من الانتهاكات العنصرية للاعبي كرة القدم، أصحاب البشرة السوداء، تعود إلى جانفي 2020 .