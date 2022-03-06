مدافع ليفربول ماتيب يوافق على العودة إلى منتخب الكاميرون

أكدت تقارير إعلامية كاميرونية، أن مدافع ليفربول الإنجليزي جويل ماتيب، منح موافقته للعودة إلى منتخب الكاميرون..

وأكد موقع “كامر فوت أنفو” الكاميروني، أن المدافع جويل ماتيب، أعطى موافقته النهائية للعودة وتمثيل منتخب “الأسود غير المروضة” بداية من مباراة الجزائر، ، بعد غياب دام 7 سنوات، عن منتخب الأسود غير المروضة.

وأضاف ذات الموقع أن رئيس الإتحاد الكاميروني صامويل إيتو والمدرب الجديد للمنتخب سونغ، كانا قد سافرا إلى ألمانيا والتقيا والد اللاعب جويل ماتيب، الذي أكد لهما أن نجله موافق على العودة لتمثيل منتخب الكاميرون.