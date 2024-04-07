مدافع ليفربول يختار أصعب أربعة مهاجمين واجههم في مسيرته

اختار مدافع نادي ليفربول، الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، أصعب أربعة مهاجمين واجههم في مسيرته.

وتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خارج قائمة فان دايك لأصعب المنافسين الذين واجههم خلال مسيرته الاحترافية.

ولعب فان دايك ضد رونالدو في عدد من المناسبات بما في ذلك نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، لكن المدافع الهولندي لم يضم مهاجم النصر السعودي الحالي إلى قائمة المهاجمين الذين واجههم خلال مسيرته.

واختار فان دايك كلا من نجم برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي، ليونيل ميسي، ومهاجم مانشستر سيتي الحالي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، والمهاجم السابق لمان سيتي أيضا الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، وهداف تشيلسي السابق، الفرنسي أوليفييه جيرو.

وفي حديثه عبر بودكاست “The Rest Is Football”، أوضح فان دايك سبب اختياره هالاند وأغويرو وجيرو، حيث قال: “أود أن أقول إن إيرلينغ هالاند خصم صعب للغاية، فهو قوي جدا، ومهاجم من العصر الحديث.. إنه مباشر.. إذا أعطيته مساحة صغير فسوف يعاقبك”.

وأضاف: “الأمر نفسه بالنسبة لأغويرو. لم يسجل العديد من الأهداف أمامنا، لكن منذ أن لعبت ضده عندما كنت في ساوثهامبتون، كان بإمكانه إنهاء المباراة بيساره أو يمينه، وكان عليك دائما أن تكون في أفضل حالاتك”.

وعن جير،و قال: “كان لاعبا مرتبطا في ذلك الوقت مع إيدين هازارد في تشيلسي. كان هازارد دائما هو الذي يمنحه الكرة، “لقد سجل أيضا أهدافا جيدة ضدي، لقد شعرت دائما أنه لن يسجل، لكنه في النهاية كان يتمكن من ذلك”.

وساعد فان دايك الذي انضم إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في عام 2018، فريقه الإنجليزي للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، وكأس العالم للأندية.