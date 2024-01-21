مدافع مصر السابق: المدرب الركراكي أضعف عنصر في المنتخب المغربي

قال المدافع السابق لمنتخب مصر، معتصم سالم، إن المدرب وليد الركراكي، هو أضعف عنصر في منتخب المغرب.

وأضاف المدافع السابق للنادي الإسماعيلي في تصريحات لقناة “صدى البلد” المصرية: “المغرب منتخب قوي، وتشعر أنه يستهدف اللقب الإفريقي، لكن من وجهة نظري، العنصر الأضعف فيه هو الركراكي”.

وتابع اللاعب الذي توج مع مصر بلقب أمم إفريقيا 2010: “الركراكي قريب من اللاعبين، لكنه ضعيف على المستوى الفني، رغم ما يملكه من أوراق وأدوات قادرة على تقديم ما هو أفضل، خصوصا في المنافسات الإفريقية”.

وأكد المدافع السابق لمنتخب “الفراعنة”: “إنجازات منتخب المغرب تأتي بفضل اللاعبين، في ظل وجود كم كبير من العناصر المحترفة التي تتمتع بمهارات كبيرة، تشعر أن ما يقدم يأتي من جانب اللاعبين، وليست تعليمات المدير الفني”.

وأضاف: “تشعر بدور وأفكار الركراكي عند تقدم المغرب في النتيجة، لكن لا تشعر به في حالة التعادل أو التأخر.. عندما يحتاجه المنتخب لا يجده”.