مدافع منتخب الكامرون: “أتمنى تجنب الجزائر في الدور الفاصل ولا نخشى السنغال”

قال مدافع منتخب الكامرون، ميشيل نغادو، أنه يتمنى تجنب المنتخب الجزائري في المباراة الفاصلة، من تصفيات مونديال قطر 2022 .

وتحدث نغادو، في حوار لقناة “كنال بلوس إفريقيا”، عن المنتخبات التي من المحتمل أن يوجهها “الأسود” شهر مارس المقبل، والمنتخبات التي يوّد تجنبها، حيث قال في هذا السياق: ” إذا كان هناك منتخب نريد أن نتجنب مواجهته في الدور الفاصل فهو منتخب الجزائر”.

وأضاف مدافع منتخب الكامرون: ” نفضل مواجهة السنغال على مواجهة الجزائر، وإذا كان هناك منتخب نفضل مواجهته فهو منتخب السنغال لأننا متعودون على الفوز عليه”.

ويتواجد المنتخب الكامروني في المستوى الثاني من قرعة المباراة الفاصلة المؤهلة إلى المونديال، وستوقعه عملية القرعة في مواجهة إحدى منتخبات المستوى الأول وهي السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا.