مدافع وست هام مهدد بالمحاكمة بسبب تعذيب قطته (فيديو)

وضع كورت زوما مدافع وست هام يونايتد نفسه تحت طائلة القانون، وإمكانية الخضوع للمحاكمة بعدما تم تصويره وهو يركل قطة مثل كرة القدم في مطبخ منزله، ما أثار الكثير من ردود الفعل الغاضبة بشأن تصرفاته..

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن نجم وست تم تصويره وهو يصفع وجه القط ويركله بقدمه مثل الكرة، بينما أدان النادي أفعاله وسيعالج الأمر داخليا.

ويظهر مقطع فيديو ركل مدافع وست هام للقطة، كما ألقى الدولي الفرنسي زوجا من الأحذية على الحيوان الأليف الذي يحاول الهرب من هذا التعذيب قبل أن يصفع القطة على وجهها بقوة في المقطع الأخير من الفيديو.

واعتذر اللاعب عما حدث وقال أنه لا يوجد مبرر لسلوكه، كما عبر عن أسفه العميق لأي شخص منزعج من الفيديو.

وانتقدت جمعيات خيرية لرعاية الحيوان ما فعله الدولي الفرنسي واعتبرته أمرا مثيرا للاشمئزاز، حيث يواجه الآن تحقيقًا جنائيا”.

وقالت “ذا صن” إن الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات تلقت شكوى واحدة على الأقل بشأن الفيديو، ما قد يمنح المؤسسة الخيرية فرصة لمتابعة المحاكمة.