مداني جديد المنتخب المحلّي.. ومدرب حُرّاس المرمى بن حمّو قد يغيب عن المُعسكر

أشبال بوقرة يتربّصون في سيدي موسى بداية من الأحد ويسافرون إلى غامبيا يوم 1 ماي

قالت مصادر موثوقة لـ “الشروق”، إنّ المنتخب الوطني المحلّي سيسافر بتاريخ الفاتح من شهر ماي الداخل إلى العاصمة الغامبية “بانجول”، عبر رحلة خاصة، لمواجهة المنتخب المحلّي يوم 3 من الشهر المقبل، في ذهاب الدور التصفوي الثاني والأخير المؤهّل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للاّعبين المحليين “شان” في نسخة 2024 المقرّر إجراؤها في كلّ من أوغندا، تانزنيا وكينيا، على أن يستضيف أشبال مجيد بوقرة ذات المنتخب في لقاء الإياب على ملعب 19 ماي 1956 في عنابة يوم 10 من ذات الشهر، علما أن الاتّحاد الجزائري لكرة القدم يتجه نحو الانتهاء من كلّ ترتيبات السفر وكلّ الأمور الإدارية التي تتعلّق بدخول المنتخب الأراضي الغامبية، فضلا عن التربص المقبل الذي يسبق سفرية غامبيا، وفق البرنامج الذي سلّمه بوقرة إلى الهيئة الكروية المحلية قبل أسبوع.

وأضافت ذات المصادر، أنّ مدرّب حراس المرمى الجديد للمنتخب، محمد بن حمّو، لن يكون حاضرا بنسبة كبيرة في التربّص القادم بسبب عدم حصوله لحدّ الساعة على موافقة رسمية من ناديه القطري الخريطيات، علما أنّ الحارس الدولي السابق يسعى للفصل في تواجده في التربّص القادم قبيل تاريخ 25 أفريل الحالي.

هذا، ومن المنتظر أن يشرع المنتخب الوطني المحلّي في التحضير للموعد القارّي المقبل أمام غامبيا، من مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى بداية من يوم الأحد القادم وإلى غاية الفاتح من شهر ماي المقبل، قبل التحوّل إلى غامبيا في ذات اليوم، ثم العودة مباشرة إلى مدينة عنابة بتاريخ الثالث من ماي، ومن ثمّة الإقامة في الفندق العسكري لاستقبال المنتخب الغامبي يوم 10 ماي في لقاء الإياب.

وفي سياق متّصل، يتّجه المدرب مجيد بوقرة نحو الاستعانة بخدمات مدافع شبيبة القبائل محمّد أمين مداني لتدعيم الخط الخلفي للمنتخب، في ظلّ عدم ارتباط الدولي الجزائري بتاريخ “فيفا” مع المنتخب الأوّل، علما أنّ لاعبي شباب قسنطينة سيدخلون تربص سيدي موسى بتاريخ 29 من أفريل، بسبب ارتباطهم بمواجهة الإياب أمام نهضة بركان المغربي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي يوم 27 ما يعني أنّ عناصر النادي القسنطيني سيستفيدون من راحة 24 ساعة عقب خوض إياب كأس “الكاف”.