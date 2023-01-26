مدان: استنادا إلى نجاح “الشان” فالجزائر هي الأجدر بِاحتضان “كان” 2025

ألمح العضو بِالمكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لِكرة القدم حكيم مدان، إلى أن بلادنا الأجدر بِتنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وأجرى موقع الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم مقابلة صحفية مع مدان ونشر تفاصيلها، الخميس.

وقال مدان إن الجزائر اجتازت بِامتياز امتحان تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023، رغم رَفْعِ “الكاف” لِعدد المنتخبات المُشاركة في حدث غير مسبوق، فضلا عن عدم احتضان بلادنا لِتظاهرة كروية قارّية كبيرة منذ “كان” 1990. في تلميح إلى أحقّيتها بِاستضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، ذلك أن مدان لا يُمكنه التصريح جهرا، وإلّا صُنّفت المقابلة الصحفية ترويجا لِملفّ الجزائر بِهذا الشّأن.

وأبدى صاحب هدف تتويج اتحاد الحراش بِكأس الجمهورية 1987 (تسديدة صاروخية في مرمى الحارس صالح كمال من جيل برج منايل)، وجمعية إلكترونيك تيزي وزي بِكأس إفريقيا للأندية البطلة 1990 (صاحب آخر ركلة جزاء ضد نكانا ريد ديفلس الزامبي) انبهاره بِالإقبال الجماهيري العريض على مقابلات “الشان”، وفي أجواء عائلية. وهو أمر زيّن نسخة الجزائر بِالأوسمة.

ويُؤمن مدان أن مسابقات مثل “الشان” كفيلة بتخريج دفعات جديدة من مواهب اللّعبة، بل وذهب إلى أبعد من ذلك، وقال إنها تضخّ دماءً جديدة في عضل منتخبات الأكابر في القارّة السّمراء، التي توقّع أن يُحرز أحدها كأس العالم بعد فترة 10 إلى 15 سنة من الآن.

وعن النشاط الذي يُزاوله بعد اعتزال كرة القدم، قال حكيم مدان إنه يتحمّس لِتأدية وظيفة “مناجير”. وقال إنه مارس هذا التخصّص في ناديَي شبيبة القبائل وبجاية، وألعاب البحر المتوسّط 2022، وكأس العرب أشبال 2022، و”شان” 2023 مع اللّجنة المحلّية المُشرفة على البطولة.