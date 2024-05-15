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رياضة

مدان يعود إلى شبيبة القبائل

الشروق الرياضي
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مدان يعود إلى شبيبة القبائل
ح.م
من اليمين: الهادي ولد علي - شوقي بوخزاني - حكيم مدان.

أسندت إدارة نادي شبيبة القبائل، الأربعاء، إلى حكيم مدان منصب مدير عام لفريقها الكروي.

وجرت مراسم تقليد مدان هذه المسؤولية، بِحضور الرئيس المدير العام لِشركة “موبيليس” شوقي بوخزاني، المؤسسة التي تملك أسهم نادي شبيبة القبائل، ورئيس مجلس الإدارة الهادي ولد علي.

وسيخلف مدان في هذا المنصب إبراهيم زافور، الذي استهلّ مهامه مديرا عاما للفريق ما بين ماي 2023 ومارس الماضي.

وتتمحور مهام صاحب منصب مدير عام في نادٍ رياضي، حول سياسة انتداب اللاعبين بِالدرجة الأولى، وأمور أُخرى إدارية.

وكان حكيم مدان ضمن طاقم أعضاء المكتب الفيدرالي لاتحاد الكرة الجزائري، ما بين مارس 2017 وسبتمبر 2023. كما سبق له أن تقمّص ألوان فريق شبيبة القبائل لاعبا، ما بين 1988 و1991 وما بين 1996 و2000.

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