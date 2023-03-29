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الجزائر

مداهمة “مستودع سرّي” لبيع اللحوم والأحشاء الفاسدة في العاصمة

الشروق أونلاين
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مداهمة “مستودع سرّي” لبيع اللحوم والأحشاء الفاسدة في العاصمة
أرشيف
لحوم بيضاء

في إطار محاربة الغش، داهمت مصالح الأمن الحضري لعين النعجة في العاصمة، مستودعا سريا، يقوم صاحبه ببيع اللحوم البيضاء والأحشاء، من دون احترام شروط النظافة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد عثر أعوان الشرطة عند المداهمة على كمية معتبرة من اللحوم البيضاء، وأحشاء الدواجن والأغنام والأبقار.

وكانت هذه الكميات مجهّزة لتحضير النقانق (المرقاز)، والشيش كباب. وقد أكد المفتش البيطري أنها مواد فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وأسفرت هذه المداهمة عن حجز ما يزيد عن 5 قناطير من اللحوم والأحشاء المختلفة. وتوقيف 3 أشخاص بتهمة عرض منتوج خطير للاستهلاك البشري للبيع، وعدم امتلاك الاعتماد الصحي والسجل التجاري.

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