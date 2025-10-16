مدخّن فوق سنّ الـ40.. لم يفُت الأوان بعد!

يرتبط الإقلاع عن التدخين، حتى في مرحلة متأخرة من العمر، بتراجع ملحوظ في تدهور القدرات الإدراكية للفرد. حسب ما توصلت إليه دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية لندن الجامعية.

وتناولت الدراسة، التي نشرت في مجلة “ “The Lancet Healthy Longevity، بيانات 9436 شخصا في 12 دولة، تتجاوز أعمارهم الـ 40 عاما، بمتوسط ​​عمر 58 عاما.

وتقارن الدراسة حسب ما نقله موقع “Medical Xpress” المتخصّص، نتائج الاختبارات الإدراكية بين الأشخاص الذين توقفوا عن التدخين. مع نتائج مجموعة أخرى من الأفراد بنفس المواصفات من الذين استمرّوا في التدخين.

ووجد فريق البحث أن الدرجات المعرفية التي تحصّل عليها المقلعون عن التدخين في الاختبارات، انخفضت بشكل أقل بكثير من نظرائهم المدخّنين خلال السنوات الـ6 التي تلي الإقلاع عن هذه العادة غير الصحية.

حيث انخفض معدل التراجع في الطلاقة اللفظية إلى النصف تقريبًا. كما تباطأ التراجع في القدرة على التذكّر بنسبة 20 بالمئة.

وبما أن تباطؤ التدهور المعرفي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، فإن الباحثين يعتقدون أن نتائجهم تُضاف إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن الإقلاع عن التدخين قد يكون استراتيجية وقائية من الإصابة بالمرض عند التقدّم في العمر.

وعادة ما يكون المدخّنون في منتصف العمر، أقل ميلا لمحاولة الإقلاع عن تعاطي السجائر، مقارنةً بالفئات الأصغر سنا. لذلك، من شأن الأدلة الجديدة أن تقدّم دافعا صحيا قويا لهذه الفئة.