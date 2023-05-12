مدربون وخبراء يقدمون اقتراحاتهم لمونديال 2026

منتدى مدربي كأس العالم بقطر- فيفا 2022:

شارك نخبة من المدربين الذين شاركوا مع منتخباتهم في كأس العالم “فيفا- قطر 2022 ” في منتدى دولي نظمته الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) بالعاصمة القطرية الدوحة، بهدف تقييم المونديال الأخير وإبداء آرائهم حول البطولة والتحكيم والأمور الفنية والطبية.

ويأتي المنتدى بدعوة من الهيئة الدولية ووجهتها للمدربين والمديرين الفنيين للمنتخبات التي شاركت في كأس العالم فيفا- قطر 2022 لتقديم وجهات نظرهم عن البطولة واقتراحات قبل نهائيات كأس العالم 2026 التي ستستضيفها كل من المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وبهذه المناسبة، أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحادية الدولية لكرة القدم في مداخلة له، أن اللقاء أتاح الفرصة للمدربين للحديث عن كأس العالم المقبلة- 2026، قائلا: “شهدنا أفضل كأس عالم على الإطلاق في قطر، لكننا نريد دائما أن نقدم ما هو أفضل”.

وأضاف: “نحن بالفعل ننظم كأس العالم المقبلة التي ستقام في ظروف مختلفة تماما في ظل تباعد المسافات والسفر”، معربا عن “اعتزازه بوجود عدد كبير من المدربين والمديرين الفنيين معا في نفس الغرفة.. وهم فضلا عن الضغوط التي يتعرضون لها، فإنهم يحملون آمالا كبيرة على عاتقهم”.

وخلال هذا المنتدى، قدم المدرب والخبير الفني أرسين فينغر رئيس فريق التطوير العالمي لكرة القدم لدى الهيئة الدولية، تحليلا للمونديال أعدته مجموعة الدراسات الفنية وفريق تحليل الأداء لدى الفيفا. من جهته، سلط مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، الضوء على بعض التفاصيل التي ساعدت ممثل منتخب بلاده في الفوز بلقبه العالمي الثالث.