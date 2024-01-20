مدربو منتخبات كأس أمم أفريقيا يطالبون بإعادة النظر في توقيت المباريات

تلعب في درجة حرارة جد مرتفعة

ارتفعت أصوات المدربين واللاعبين تطالب بتغيير توقيت مباريات كأس أمم إفريقيا عبر وضع الاتحاد الإفريقي للعبة أمام ضرورة إعادة النظر في سير المنافسة من أجل الحفاظ على صحة النجوم المشاركين في البطولة الإفريقية.

ونقلت صحيفة “كواسي” من ساحل العاج، الخميس شكاوى مدربي المنتخبات الإفريقية المشاركة في “الكان”، وجاء على رأسهم المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، الذي ربط تطور كرة القدم في القارة السمراء بضرورة ضمان تنظيم جيد ووضع اللاعبين في ظروف أفضل.

وقال الركراكي في هذا الإطار: “لا أفهم كيف تبرمج مباراة في مثل هذا التوقيت، هل سنعطي صورة جيدة عن البطولة بهذه الطريقة؟ لكن يجب علينا أن نعتاد على ذلك، لأننا لا نمتلك خيارات ثانية، ففي إفريقيا نواجه منافسنا والظروف المناخية أيضا، هذه المنافسة تلعب على خط التماس، حيث يجب على المدربين أن يسيروا نسق المباريات للحفاظ على جهد اللاعبين”.

وقبل الركراكي، تحدث مدرب منتخب السنغال، أليو سيسي عن خطر برمجة مباريات كأس أمم إفريقيا بداية من الساعة الثانية بعد الظهر، بما أن الظروف المناخية لا تسمح بإجراء مواجهات تحت الحرارة العالية، فأضاف “من الصعب جدا اللعب على الثانية زوالا، نعم هذه كأس إفريقيا، لا يوجد طبيب ينصح باللعب في هذا التوقيت”.

ثم أضاف المدرب قائلاً “أجرينا حصتين تدريبيتين على الساعة الثانية زوالا وأؤكد لكم أن الحرارة عالية جدا ولا تسمح بممارسة كرة القدم، أتوجه بنداء للاتحاد الإفريقي لكي يراجع توقيت المباريات، فمن الصعب جدا اللعب في مثل هذه الظروف”.

وأكد مدرب منتخب غامبيا، توم سانتفيت أن التدريبات لخوض مباريات أمم إفريقيا تُجرى تحت مراقبة طبية دقيقة “تدربنا على الساعة الثانية زوالا، لقد كانت الحرارة عالية، لكن استنجدنا بالأطباء الذين أصروا على أن يأخذ اللاعبون كميات كبيرة من الماء”.

ويفرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برامج التدريب على المنتخبات وفقاً لتوقيت مبارياتهم، فإضافة على المباريات التي يخوضونها على الساعة الثانية زوالا، تلزم المنتخبات بحصص تدريبية في نفس هذا التوقيت، مما يعرض صحة اللاعبين للخطر وفقاً لدراسات أجراها مختصون في الطب الرياضي.

وحتى اللاعبون أبدوا امتعاضهم من خوض المباريات والتدريبات في هذا التوقيت، حيث رد النجم الجزائري، رياض محرز على سؤال يتعلق باعتياده على الأجواء الحارة بحكم لعبه في الدوري السعودي “هذا صحيح، لكن اللعب على الساعة الثانية يبقى أمراً لا يمكن الاعتياد عليه”.