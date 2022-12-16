مدرب أجاكسيو يراهن على بلايلي لضمان البقاء في “الليغ 1”

قاد فريقه للفوز وديا على سانت إيتيان

وجه مدرب نادي أجاكسيو الفرنسي، أوليفييه بانتالوني، رسالة قوية إلى الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، قبل العودة إلى المنافسة في الدوري الفرنسي، ومحاولة ضمان البقاء في “الليغ 1” في وقت مبكر، عندما صرح بأنه يريد “تأكيد الانطباع الجيّد الذي تركه الفريق قبل توقف الدوري الفرنسي”، في وقت قاد فيه نجم “الخضر” فريقه للفوز وديا على نادي سانت إيتيان بهدف دون رد بعد أن سجل مرة أخرى ضربة جزاء.

وأسقط متابعون تصريحات مدرب أجاكسيو على نجم يوسف بلايلي بوصفه النجم الأول للنادي الفرنسي ولأن كل الآمال معلقة عليه لقيادة الفريق إلى تفادي الهبوط إلى “الليغ 1″، وهو الذي يحتل حاليا المركز الـ18، وقال بانتالوني في تصريحات للموقع الرسمي لنادي أجاكسيو تعليقا على التحضيرات التي أجراها الفريق استعدادا للنصف الثاني من الموسم: “أنا في انتظار رؤية الجدّية التي ظهرت خلال التدريبات، والتأكيد على أننا لم نخطئ في هذا المستوى”، وتابع: “وإذا ما أدرك لاعبونا بأنه يتعين علينا أن نكون أكثر شراسة لضمان بقائنا الدوري الفرنسي”، قبل أن يضيف: “هذا الأمر متروك لنا، لأن نكون شرسين وطموحين لكي نكون أكثر فعالية على المستوى الهجومي”، وأضاف: “لدينا 3 مباريات متبقية لإكمال مرحلة الذهاب من الدوري. مباراتنا المقبلة أمام أونجيه، هذا الفريق يتواجد في وضعية معقدة وعلينا أن نعي الآن بأننا نملك الوسائل اللازمة لضمان البقاء”، قبل أن يضيف: “المباراة الأخيرة على ملعبنا أمام ستراسبورغ (4-2) كانت مذهلة ومنحتنا الثقة اللازمة، سيتعين علينا استخدام ذلك وتذكر هذه المباراة للتعامل مع المباريات المتبقية بعزيمة كبيرة”.

إلى ذلك، أكد متابعون بأن المعني الأول بتصريحات مدرب نادي أجاكسيو الفرنسي هو يوسف بلايلي، على اعتبار أنه سجل بداية مميزة منذ انضمامه إلى النادي شهر أكتوبر الماضي، كما تألق بشكل لافت في مباراة ستراسبورغ عندما سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة في الفوز المسجل بـ(4-2)، وينتظر الفرنسيون ما سيقدمه بلايلي في مرحلة العودة لقيادة أجاكسيو للبقاء في “الليغ 1″، وهو الذي برز مرة أخرى في أول ودية لفريقه قبل استئناف المنافسة نهاية الشهر الجاري، عندما كان وراء الهدف الوحيد أمام سانت إيتيان عن طريق ضربة جزاء، في وقت انتقدت فيه بعض جماهير النادي الفرنسي اقتصار أهداف نجم اتحاد العاصمة السابق على ضربات الجزاء، حيث سجل 3 أهداف من أصل 4 عن طريق ضربات الجزاء، في وقت كان ضيع فيه واحدة.