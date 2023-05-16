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رياضة

مدرب أرجنتيني لقيادة منتخب أوروغواي

عمر سلامي
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مدرب أرجنتيني لقيادة منتخب أوروغواي
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مارسيلو بيلسا

عيّن اتحاد كرة القدم في أوروغواي، الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدربا للمنتخب بعقد يمتد إلى غاية 2026.

ولم يدرب بيلسا البالغ من العمر 67 سنة، أي فريق منذ رحيله عن تدريب ليدز يونايتد قبل 15 شهرا.

ويخلف المدرب بيلسا، دييغو ألونسو الذي انتهى عقده بعد الخروج من دور المجموعات في كأس العالم الأخيرة.

وكان بيلسا قد تولى تدريب منتخب الأرجنتين بين عامي 1998 و2004 كما تولى تدريب منتخب تشيلي لمدة أربعة أعوام.

وقاد بيلسا فريق ليدز يونايتد للصعود مجددا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2020 وأصبح من أبرز المدربين في تاريخ النادي، لكنه رحل عن المنصب في فيفري 2021 بعد أن تلقى الفريق أربع هزائم متتالية في الدوري.

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