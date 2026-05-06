مدرب أرسنال يعلّق بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

ميكيل أرتيتا

تأهل نادي أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد، بهدف دون رد.

وانتهت مباراة الذهاب في مدريد، بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله.

وعبّر مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، عن سعادته الكبيرة، بعد بلوغ المحطة النهائية لدوري الأبطال.

وقال أرتيتا: ” صنعنا التاريخ مرة أخرى بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية بعد 20 عاماً”.

وأضاف: “ما حدث من الجماهير كان استثنائياً ومساندتهم لنا أمام أتليتكو مدريد كانت مثالية وأشعر بالفخر بسعادتهم الكبيرة بهذا الفوز”.

وتابع المدرب الإسباني :”لقد قدمنا كل ما لدينا، اللاعبون قاموا بعمل مذهل، بعد 20 عامًا، وللمرة الثانية فقط في تاريخنا، نعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.. الأمر صعب للغاية، نحن متفقون تمامًا في رغبتنا وطموحنا تجاه النادي، لكنك تحتاج أيضًا إلى بعض الحظ وأن تسير الأمور في صالحك”.

