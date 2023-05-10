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رياضة

مدرب أسيك ميموزا: سنعمل ما في وسعنا للفوز بنتيجة عريضة

عمر سلامي
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مدرب أسيك ميموزا: سنعمل ما في وسعنا للفوز بنتيجة عريضة
ح.م
جوليان شوفاليي

قال مدرب أسيك ميموزا الإيفواري، جوليان شوفاليي، أن فريقه سيسعى لتحقيق فوز عريض على إتحاد العاصمة، لتسهيل المهمة في لقاء الإياب بالجزائر.

وأضاف مدرب “ميموزا”، في الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء: ” سنعمل ما في وسعنا في هذا اللقاء، وإذا تمكنا من تسجيل ثمانية أهداف على اتحاد العاصمة، سيكون ذلك جيدا”.

وتابع المدرب شوفاليي: “في الأخير واقع الميدان هو من يقرّر، لذلك علينا أن تكون الفعالية حاضرة لدى المهاجمين مع التماسك أكثر في الدفاع، وحتى إن لم تمكن من التسجيل مبكرا، علينا بالصبر والتعامل مع المباراة بأفضل طريقة”.

وخلال حديثه عن المنافس اتحاد العاصمة، قال المدرب شوفاليي: ” سنواجه فريقا جيدا، لديه إمكانيات كبيرة، لكن في نفس الوقت النادي التونسي الذي واجهناه كان يتفوق علينا من حيث الخبرة”.

وأضاف: ” كسبنا خبرة لا بأس بها في الموسمين الأخيرين، وسنستثمر ذلك، إلى جانب التركيز، فالمنافس لديه عددا من اللاعبين الدوليين، لكنه مثل باقي الأندية يتلقى الهزائم في البطولة الجزائرية، وسنعمل على التصعيب من مهمته في هذه المباراة”.

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