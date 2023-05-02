مدرب أشبال “الخضر”: انهزمنا بدنيا

قدّم النّاخب الوطني رزقي رمان مساء الثلاثاء انطباعاته الأوّلية، عقب خسارة أشبال “الخضر” أمام نظرائهم من السنيغال.

وقال التقني رمان إن المنتخب الوطني لِأقلّ من 17 سنة انهزم بدنيا بِالدرجة الأولى، مُوضّحا ذلك بِالبنية المورفولوجية الهائلة للمنافس السنيغالي.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون العمومي الجزائري أن خطّة اللّعب الأرضي لم تنفع، أمام منافس أمسك جيّدا بِزمام الأمور.

والتزم الناخب الوطني رزقي رمان بِتصحيح الأخطاء في المباراة الثالثة والأخيرة أمام الكونغو برازافيل، وبَذْلِ أقصى المجهودات لِبلوغ ربع النّهائي. لكنّه شدّد على احترام المُنافس، ذلك أنه لا توجد مهمّة سهلة في بطولة إفريقية عالية المستوى الفني.