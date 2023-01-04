مدرب أمريكا مُهدّد بِالإقالة بعد أن ركل زوجته في سنة 1991!؟

فتح اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية لِكرة القدم تحقيقا ضد الناخب الوطني غريغ برهالتر، يُذكّر بِالأفلام البوليسية أو الدراما الاجتماعية في بلاد “العم سام” التي كان يبثّها التلفزيون الجزائري!

ويُدرب التقني غريغ برهالتر (49 سنة) منتخب بلاده أمريكا منذ ديسمبر 2018، فقاده إلى إحراز كأس منطقة “الكونككاف” (أمريكا الشمالية والوسطى والكراييب) عام 2021، وهي منافسة شبيهة لِكأس أمم إفريقيا أو أوروبا أو آسيا. وكأس رابطة “الكونككاف” في موسم 2019-2020، وهي مسابقة تُشبه دوري الأمم الأوروبية. وفي المونديال القطري 2022، قاده إلى الدور ثمن النهائي.

وقال اتحاد الكرة الأمريكي في أحدث بيان له: ” نُدين العنفَ بِأيّ شكل من الأشكال، ونأخذ هذه المزاعم على محمل الجدّ”.

وأوضحت الهيئة الأمريكية للعبة أن الناخب الوطني غريغ برهالتر سيمثل أمام لجنة الانضباط، بِسبب حادثة عنف سابقة ارتكبها ضد زوجته روزاليند.

واختتم اتحاد الكرة الأمريكي بيانه، قائلا إن مستقبل الناخب الوطني غريغ برهالتر يبقى مجهولا، وألمح إلى إمكانية إقالته إذا أصدرت لجنة الانضباط حكما يُدينه.

ويأتي هذا القرار على خلفية تصريحات أطلقها غريغ برهالتر، الثلاثاء، فحواها أنه في إحدى ليالي سنة 1991، واعد صديقته روزاليند (زوجته الحالية) في حانة، وبعد سوء تفاهم بينهما، قام بِركلها.

ويخوض منتخب أمريكا مقابلتَين ودّيتَين أمام صربيا وكولومبيا في الـ 26 والـ 29 من جانفي الحالي، بعيدا عن أجندة “الفيفا”. وحينها يُجهل إن كان الناخب الوطني غريغ برهالتر سيُمسِك بِالزّمام الفني مُجدّدا، أو عكس ذلك.